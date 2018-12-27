群創搶進大尺寸PID利基市場 台灣戶外空污行動影展打造電視牆

大陸 10.5 代面板廠產能開出，65 吋、75 吋 TV 面板價格壓力升高，面板雙虎轉向搶攻 PID(公共顯示器)市場，群創 (3481) 表示，PID 客製化相當高的品項，市場主流尺寸為 40～48 吋、55 和 65 吋，65 吋以上搭載觸控功能的公共顯示器，是中國及歐美商用市場、東歐教育市場的主力商品，公司以 85 吋 PID 打造戶外空污行動影展電視牆，展示 PID 製造能量。2015-2018 年 PID 連續三年呈現兩位數百分比的成長，2018 年第一季出貨突破百萬台，大陸地方政府領導的大型項目，刺激公共顯示屏需求爆發，戶外電視牆、智慧互動電子白板(IFP)，新零售貨架顯示器等等，去化面板產能、產品與應用多元化，成為含金量高的利基產品。



群創指出，PID 為客製化相當高的品項，目前市場主要尺寸為 40～48 吋、55 以及 65 吋，當中 55 吋、65 吋適用於公共場所，成長速度較 40 吋來得快，65 吋以上搭載觸控功能 PID，為中國、歐美商用市場、東歐教育市場的主力商品，PID 毛利比大尺寸 TV 來得高，規格相對嚴格，特別在亮度表現上要求 1000～4000 尼特，顯示效果最佳。



另外，愈來愈多的 PID 產品取代學校、零售告示牌，或者小尺寸的類比招牌，如：12～15 吋、22 吋，研調機構預測每年以超過數十萬台的數量成長。



群創教育基金會打造全台第一個「勿霾蒼穹」行動影展，首次展出 85 吋 4K 遠紅外線、多點觸控、隨插即用公共顯示屏，查詢環保署 AQI 空污指數、全球空污表現，超大 85 吋、100 吋 PID 產品線可取代目前 46 吋、49 吋、55 吋拼接屏，主打畫面無縫、高亮度及高色飽，可於大型賣場、車站機場、商家學校等公共場域。





