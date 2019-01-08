鴻海第二屆獎學鯨計畫得獎名單出爐

鴻海 (2317-TW) 集團培育人才不遺餘力，集團今 (8) 日正式公告第二屆獎學鯨計劃及科技獎獲獎者名單，一共有 319 人入選，其中共包括哈佛醫學院、MIT 及台大、交大等海內外、各領域的優秀學生。

第二屆鴻海大專院校獎助學金由 42 位橫跨產官學界之評審，在數千位申請者中選出 300 位 10 萬元錄取名單。

而合併辦理的「鴻海獎學鯨計劃 - 科技獎」，則是由集團副總裁呂芳銘，工業富聯 (FII) 副董事長李傑等集團內專家審核，針對申請者研究計畫內容的自主性、實用性、可行性、完成度、創新性以及與鴻海集團事業之關聯性等面向進行評分。

今年科技獎一共從 174 件合格件中選出 13 名” 傑出研究獎”，獲得 25 萬元獎學金；同時擴增 6 名” 特色研究獎”，每人 10 萬元，19 名獲獎者包括哈佛醫學院、MIT 及台大、交大等海內外優秀學生。

據了解，部分獲獎學生代表將出席今年鴻海愛心歡樂嘉年華會，由鴻海董事長郭台銘親自頒獎。

根據鴻海統計，本屆申請者有 36% 是來自邊緣戶的困境學子，另 64% 則是來自具政府證明的低收入戶、中低收入戶、身心障礙生、身心障礙子女與特殊境遇證明學生。