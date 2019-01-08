上海工廠正式動工 馬斯克見證！特斯拉股價創三周新高

特斯拉超級工廠周一在上海臨港正式開工建設，工廠一期年生產規模為 25 萬輛純電動整車。

美東時間 7 日周一盤前，特斯拉股價一度漲逾 2%，當天高開約 1.3%，盤中漲幅一度漲至 336.7 美元，創盤中年內新高，日內漲幅一度達到 5.9%，最終收漲 5.44%，收報 334.96 美元，收創近三周新高。

特斯拉上海超級工廠於北京時間 1 月 7 日下午三點正式破土動工。CEO 埃隆 · 馬斯克及上海市市長應勇出席開工典禮。

據上海官方發布消息稱，1 月 7 日下午，上海有史以來最大的外資製造業項目特斯拉超級工廠在臨港產業區正式開工建設。工廠一期年生產規模為 25 萬輛純電動整車，包括 Model 3 等系列車型。本次動工建設的特斯拉超級工廠集研發、製造、銷售等功能於一體，全部建成營運後年產能將達 50 萬輛純電動整車。

上海市委書記李強 7 日下午會見馬斯克一行時表示，上海是汽車工業的重鎮，是新能源汽車發展的沃土，目前正加快建設智能網聯汽車創新平台。我們支持特斯拉公司以項目開工為契機，進一步深化拓展合作，共同打造世界級汽車產業集群。上海將繼續創造良好環境、提供優質服務，讓中外企業在滬實現更好發展。

馬斯克也於 7 日上午發布 Twitter 稱，上海工廠將為大中華區生產入門款 Model 3、Model Y；而其他所有 Model S 和 Model X、以及高配款 Model 3、Model Y 仍將由美國工廠負責生產。

今日早些時候，馬斯克曾在 twitter 上表示，計劃在今年夏天完成初步建造工作，在年底前開始 Model 3 生產，然後明年實現量產，上海工廠所生產的 Model 3 系列車型將供大中華地區銷售。

此前，Twitter 上有人爆出開工典禮邀請函，稱特斯拉上海超級工廠（一期）開工典禮將於今日下午 3 點左右舉行，CEO 馬斯克已從洛杉磯乘坐航班抵達上海。

隨後，馬斯克再次親自發布 Twitter 表明，期待特斯拉上海工廠破土動工。

事實上，早在超級工廠剛剛在上海「落戶」之時，馬斯克就已經按捺不住期待的心情。

特斯拉（上海）有限公司於 2018 年 5 月註冊成立，隨後，上海官方發布消息稱，上海市政府已與美國特斯拉公司簽署合作備忘錄，特斯拉將在上海設立一家新工廠，預計在約五年內每年生產 50 萬輛電動汽車。

當時，公司預計將需要兩年時間才能開始生產汽車，另外還需要兩到三年的時間達到年產 50 萬輛的產能水平。現在看來，該日程已經被大幅度提前。

去年 12 月份，馬斯克在 Twitter 上表示，十分期待特斯拉在中國上海的「超級工廠」動工的那一天：「感謝中國的特斯拉車主! 期待參觀即將破土動工的特斯拉上海超級工廠！」