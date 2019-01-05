特斯拉最大空頭：政府補助砍半 今年股價將暴跌70%

2019 年才頭 2 日交易，特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 股價就跌了近 10%，但 Vertical 研究集團分析師 Gordon Johnson 認為，這恐怕只是特斯拉股價崩盤前的冰山一角。

Johnson 對特斯拉今年底目標價為 88 美元，意味著他預期特斯拉今年將流失約莫 70% 股票價值，為華爾街對特斯拉最悲觀的看法。根據 FactSet，分析師的特斯拉目標價平均為 334 美元，

「如果拿第三季的數據並將其年度化來看，我認為第三季將是特斯拉的高水位，但我不認為他們能再次達到這樣的水準。看看現在交易價位，像是獲利的 100 倍那樣，但該公司顯然沒有同樣水準的成長速度。」

特斯拉去年 10 月公布第三季交車量和獲利都優於估計，讓特斯拉 10 月大漲 27% 以上，創該公司 4 年半以來最強單月表現。

然而，特斯拉週三公布第四季交車量低於預期，且旗下車款降價 2000 美元以抵抗聯邦免稅政策到期的衝擊。原購買電動車可享受聯邦減稅 7500 美元，但週二到期後剩下一半金額。這讓特斯拉週四股價重挫。

這股賣壓到了週五稍微減輕，因為報導稱特斯拉今年 3 月起將交車 Model 3 給中國顧客。

特斯拉多頭一直相信，只要特斯拉能拉高產量，就不愁找不到買家，但 Johnson 卻不認為特斯拉車的需求如此看俏，主張市場競爭越來越激烈，加上政府津貼砍半，這些會讓消費者移情別戀。

「到目前為止，他們還沒受過挑戰，要到今年下半年才會體驗到真正的競爭。特斯拉的獎勵措施遭砍半，我想特斯拉第一季銷售量就會大幅下降。」

由於特斯拉直接向消費者銷售汽車，而不是通過傳統的經銷商方式，Johnson 認為庫存報告方式可能略有差異，但不管如何，政府對電動車的補助砍半後，訂單一定會大規模遭取消，「我們認為大概會取消 15.5 萬輛，這可是件大事，美國預約訂單可能全部耗光，恐怕銷售不只下降 10%-15%，而會超高比例下降，令大眾震驚。」

最後，他甚至批評特斯拉向來享有業界最強聲譽的 AI 技術，他認為特斯拉 AI 技術不是最強的，所以在股價高調崩潰後，消費者就會轉買別家產品。

綜合這些因素，目前特斯拉股價僅自 8 月觸及的 52 週高點 387.46 美元下降 22%，Johnson 認為，這不過是更深度拋售的開端。