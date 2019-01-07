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【華冠投顧】加權島狀反轉紅、5G創高量升溫
※來源：華冠投顧

鍾騏遠 分析師

受到中國降準、美國就業數據良好的帶動，台股今天出現長紅表態，組合成強勢多方的島狀反轉。今天的盤勢完全是軋空行情，許多空單紛紛回補，加上追價買盤湧入，導致許多個股尾盤收高向上，空方今天受傷不少。不過，今天量能並未放大，這表示許多人仍在觀望、長線空單也未完全退出，後續必須帶量續強，才能出現波段的行情。

今天漲停的個股雖然不少，但能延續的個股仍屬有限。騏遠一直看好的 5G 光通訊中，包括 3234 光環、3081 聯亞強勢表態，而 3163 波若威、4977 眾達、4979 華星光、6426 統新等，也有買盤湧入翻紅表態。散熱族群方面，雖超眾仍在整理，但股價仍守在多方趨勢上，加上 3324 雙鴻創新高、3338 泰碩島狀反轉、3653 健策跳空上漲，整體來看散熱族群後續仍大有可為。

至於前陣子強勢的生技類股，今天仍是保健美容題材，在指數大漲的時候持續發威。包括 6666 羅麗芬整理後續強、190 佐登再創新高、1760 寶齡高檔整理翻紅，可見保健題材年末行情是有的，就是類股之間相互輪動。而新藥製藥的 4119 旭富、4123 晟德、4174 浩鼎，也都同步出現墊高的表現，可見生技後續轉強的機率相當高！

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估

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