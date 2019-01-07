【華冠投顧】大盤上方反壓漸逼近，仍須謹慎以待；2515中工，具上攻之氣勢

葉良超 分析師

上週五，美國 12 月季調後非農就業人口增加 31.2 萬人，遠高於預期值 18.40；另外，12 月平均每小時工資年率，也來到 3.2，高於預期值 3.0；但失業率，確是提升至 3.9%，高於預期值 3.7%。在利多加持之下，加上，中國人民銀行宣佈調降存款準備率 1.0%，以進一步刺激經濟，降低融資成本。這使得，美、中、台三地股市持續上揚。01 加權，目前彈升至 9579，上方 9590-9650 之反壓區力道仍不容小覷，依據型態觀之，下方仍具空間。而美國政府目前仍持續停擺；川普上周曾威脅，若國會仍拒絕讓步，政府可能會停擺數年。當然他講的話，多少都會加油添醋，出現誇張之詞已司空見慣。但若白宮持續的關門，當然對於未來的股市，絕對會是負面的效應。

03 道瓊，目前來到上方初步反壓區，後市可留意 23500-23700 之反壓區間，先觀測其反壓力道如何？

市場，注目焦點放在即將展開的美、中貿易談判，續鎖定其相關消息。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：長線依舊看多，在破底之後，暫觀測短期初步反壓 305.0-320.0 之區間，是否被有效的站上？

2515 中工，底部完成，具上攻之氣勢，該檔股價淨值比僅 0.54，近期外資轉為買超，見下圖。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估