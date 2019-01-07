【華冠投顧】上星期五預告台股破底翻!今日台股大漲+207點!下一步是?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3324 雙鴻、2314 台揚、6147 頎邦、4994 傳奇、2327 國巨。

台股盤勢分析:

強軋空

美股爆漲助攻，台北股市早盤大漲 + 77 點開出，八大類股全面大漲下，加權指數一路震盪走高；終場指數大漲 + 207 點作收，收在 9590 點，成交量 918 億。

上星期五給大家的結論是… 台股雙腳可望成型，本周台股『破底翻』!! 今天在美股爆漲 + 746 點，帶動台股開高開走，終場大漲…。對於今天的台股的大漲，基本上沒有太大分析空間；只是有一問題可以反問投資朋友?? 台股今天的大漲，是因為美股的帶動?! 還是台股本身就有大漲條件?! 原則上，武傑認為二個原因都有。首先，台股今天的漲幅算是前段班的表現，只輸給日本… 但是不要忘了，日本是近期的重災區；所以嚴格來說… 台股是跌少漲多。再來，台股開高走高，相對於其它亞股開高震盪；顯然我們追價力道明顯強勢。因此，對於台股接下來的走勢，預料不會只是一日行情；『元月行情』不排除有『強軋空』的機會!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6578 達邦蛋、3163 波若威、3081 聯亞、3217 優群、2368 金像電、2481 強茂… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1591 駿吉 KY、3313 斐成、2444 兆勁、6470 宇智、8150 南茂、1569 濱川… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。