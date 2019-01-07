台股盤中—受美股大漲激勵 蘋概三雄領軍衝鋒 指數大漲逾200點

受惠美股道瓊工業指數周五大漲逾 700 點激勵，台股今 (7) 日開盤跳空大漲，蘋概三雄齊翻揚，帶動先前跌深反彈的蘋概股同步走強，台塑四寶等傳產權值股強勢表態，國泰金、富邦金與中信金等金融族群同站多方，盤中指數大漲逾百點，且一度強漲逾 200 點，成功站回 5 日與 10 日線，預估今日成交量約 980 億元。

台股今日開盤大漲 77.69 點，以 9460.2 點開出後一路走高，盤中最高點為 9585.99 點；櫃買市場今日股價同樣開高走高，以 122.65 點開出，盤中最高來到 124.16 點。

蘋概三雄部分，以股王大立光表現最強勢，不畏 12 月營收衰退消息影響，大立光今日開高走高，成功站回上周五失守的 3000 元整數大關，盤中強漲逾 8.7%、來到 3160 元，重新站回 5 日線；台積電同樣展現強漲氣勢，盤中大漲逾 2.6%、來到 213.5 元；鴻海也上漲超過 2%、來到 69 元，挑戰站回 5 日線。

在蘋概三雄領軍之下，蘋概股今日展開跌深反彈，GIS-KY 盤中亮燈漲停，金像電大漲超過 6%，致茂也大漲逾 5%，TPK-KY、可成、美律大漲超過 4%，欣興上漲超過 3%。

光通訊族群再度挾 5G 題材強漲，光環、聯亞大漲超過 7%，華星光漲幅超過 6%，眾達 - KY 則上漲超過 4%。

光學族群今日也在大立光大漲帶動下，同步走強，新鉅科開盤隨即亮燈漲停鎖住，玉晶光大漲超過 6%，華晶科也大漲近 6%，亞光、今國光上漲超過 4％。

分析師指出，受到美股收高帶動下，台股今日強勢反彈，但上周四五大盤下殺時的成交量，均超過千億元，預期今日反彈量仍無法突破千億元大關，若要明顯呈現多空扭轉，量能上必須有所支持，低檔支撐仍有待確認，弱勢格局還有需要化解的空間。