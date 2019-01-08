

◆盤勢分析

1. 周一美股延續上周五上揚力道，四大指數小幅上揚，收盤漲幅介於 0.42%~1.95%。科技股 AMD 上漲 8.26%(連續第二天漲幅超過 5%)，NVIDIA、INTEL、美光漲幅超 5%，台積電 ADR 上揚 0.71%，APPLE 下跌 0.22%；較值得注意的是特斯拉因上海超級工廠動土，股價上漲 5.44%，有望激勵相關個股。

2. 中美貿易和緩，激勵亞洲股市普遍轉強，周一台股跳空開出，盤中蘋概股 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光走強與金融、塑化等權值股轉強，指數震盪走高，重新站回 5、10 日均線，收盤上漲 207 點，漲幅 2.21%。

3.OTC 指數在 6488 環球晶、5347 世界持續反彈下，終場收 124.15 點，上漲 1.49%，創近 10 個交易日收盤新高。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收跳空長紅 K 線，重回 5、10 日均線之上。

(2) 量能：成交量縮至 920.57 億元，後續宜快速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉向上、MACD 柱狀體零軸之下走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 105.93 億元；外資 + 82.34 億元、投信 + 8.33 億元、自營 + 15.26 億元。

5. 電子類股

(1)5G(光通)、CES：1/9 CES 即將開展，5G、AI、電競仍為今年秀展的主軸，5G 的 3234 光環、4979 華星光在創波段新高；電競 (主機板) 相關 2376 技嘉、2377 微星、2353 宏碁、2357 華碩尾盤股價緩步走高。

(2) 蘋概股：上周五美國科技股強彈，APPLE 上漲 4.27% 帶動台灣的相關供應鏈，2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海收盤上漲超過 2%；連動小型股 6456 GIS-KY、4943 康控 - KY 止跌反彈。

(3) 矽晶圓、被動元件：6488 環球晶、6182 合晶，開高後緩步放量拉升，連續第二天上漲；被動元件 2327 國巨、2492 華新科跌深反彈。

6. 非電子類股

(1) 生技：1789 神隆積極跨足針劑製劑領域，獲外資連日買超，股價連續兩日上揚；此外，市場傳 4123 晟德將參與 6567 生控 10 萬張股票私募案，持續擴展新藥版圖，股價放量創近期收盤新高。

(2) 塑化：上周五國際原油價格上揚超過 1%，加上短期整體族群跌幅已深，1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化發動急彈，帶動 1312 國喬、1314 中石化類股集體上揚。

(3) 金融：金融族群受 2888 新光金的領漲下，2801 彰銀、2880 華南金、2883 開發金、2885 元大金、2883 台新金、2890 永豐金全面上漲。

7. 重點訊息：

(1) 新普去年 12 月、Q4 營收雙響炮: 電池模組大廠 6121 新普公布去年 12 月營收，單月以及第四季分別以 68.19 億元、199.73 億元連袂創下歷史新高紀錄，雖然今年第一季步入傳統淡季，不過新普非 IT 產品布局有成，除了電動自行車之外，今年資料中心備援電池訂單放量，擔綱非 IT 產品的成長動能，公司樂看 2019 年營運。

(2)CCL 業績走淡 擴廠搶 5G 商機: 去年 12 月業績陸續出爐，受傳統淡季影響，銅箔基板族群中 6274 台燿、6213 聯茂單月營收皆下滑，不過受惠網通產品需求成長，累計 2018 年營收總和，聯茂成長 5.76％、台燿成長 10.44％。法人表示，網路需求的高成長讓業者皆有受惠，且為了拚 5G 產能都紛紛進行擴產計畫，在預期 5G 有望商轉以及網通設備今年比重會更上一層的情況下，對於銅箔基板族群前景相當看好。

