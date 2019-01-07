貨幣與財政政策加持 中國股市底部顯現？

上週五晚間，中國人行決定於 2019 年 1 月下調金融機構存款準備金率，置換部分中期借貸便利，雖然中國人行表示 1 月份降準仍為定向調控，但中國人行近一個月來針對流動性接連的釋出寬鬆訊號，市場認為中國政府政策風向明顯改變，正為築底的 A 股市場注入一股強心針，投資人的風險偏好有機會轉為積極。

中國人行表示近期一連串的政策將可釋出長線資金約人民幣 8000 億元，因此市場立即挑選與長線相關的熱門產業，如投資相關度較高的基建，以及中國長期經濟發展核心動能的高科技產業，如 5G 相關的科技股是最值得關注。

圖: 東方財富網。1 月 7 日中國股市漲幅排名前十大類股。

寬鬆的貨幣與財政政策

中國人行這次降準時間點並不意外，之前市場已有諸多猜測在農曆年前為了平衡資金面的季節性波動，中國人行將會有所行動。而近期接續而來的貨幣政策操作，可以釋放更多的資金補充銀行間流動性，提振資本市場信心。

而且從最新的中國總體經濟數據來看，中國 PMI、規模以上工業增加值、社會消費品零售總額紛紛來到去年新低，中國經濟在第四季下滑的速度可能將加速。為了避免中國經濟在新的一年出現加速下滑的可能性，未來中國人行貨幣政策仍有空間。

不光是貨幣政策，財政政策相關的利多也會陸續推出，如更大規模的減稅、更有效的降費、較大幅增加地方政府專項債，以及擴大財政赤字率等手段來刺激中國經濟，穩定基建與製造業投資，及推升民間消費力。



法人看好基建、消費型品牌，及 5G 概念



雖然中國人行在去年 12 月下旬接連推出寬鬆貨幣政策，同時在財政政策方面，中國政府高層也有善意宣示，但中國股市是否現在就是底部仍是有不確定性，主要就是來自於全球的經濟現況並不樂觀，以及中美貿易後續發展變數多。即使中國股市是否落底無法確認，但以長期來看，底部區間已到，近期已有不少長線法人資金投入中國股市。



法人表示，今年中國股市上半年度走勢可能仍較為震盪，不過在下半年，待整體形勢更明朗後，配合基期因素，中國股市上漲機率較高。而具有潛力的類股仍是以 5G 居首的相關產業，而品牌力強的消費類股與基建都是值得留意的族群。



首先在 5G 方面，未來 2-3 年，5G 投資金額會比 4G 高峰期投資高 70% 左右，而目前相關營運商的資本支出處於三年最低。隨著 5G 基礎設施快速布建，合理來看 2019 年至 2021 年間相關資本支出將一年比一年高。

至於品牌力強的消費股，主要指的是消費頻率高的產品，同時品牌歷史愈悠久愈受到民眾的青睞。因中國中產階級消費能力大幅提升，民眾消費習慣已經從過去的量為出發點，進化至以質為出發點，因此品牌的特色就更顯重要。



最後則是基建類，由於基建投資規模龐大，一向是中國政府用來刺激經濟發展的重要利器之一，而這類公司以國營企業較多，業績方面也較為穩定。