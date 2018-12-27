〈IPO市場分析〉鴻海FII效應退燒 兩個因素干擾 A股籌資額年減4成

鴻海子公司富士康工業互聯網 (工業富聯)(601138-CN) 今 (2018) 年光速上市，一度掀起企業對於在 A 股 IPO 詢問度大增，但實際上企業到 A 股掛牌恐怕沒想像中容易，會計師表示，A 股掛牌成本與否決率都高，讓不少企業實際評估後打退堂鼓，喧騰一時的 A 股上市熱有退燒跡象。

高成本易遭打槍 企業自行撤件放棄

安永聯合會計師事務所服務部營運長涂嘉玲表示，企業要到 A 股掛牌上市所費不貲，且否決率也高，確實有台商被退件，儘管被否決可以在 6 個月後捲土重來，但一旦被否決就等於「黑掉了」，這也讓原本計畫到 A 股掛牌的企業重新思考是否真的非要「登陸」不可，甚至乾脆自行撤件。

A 股排隊上市潮退燒 年減逾 4 成

安永表示，2013 年在 A 股排隊等上市的企業還有 900 家，但從 2016 年起卻呈現逐年下滑，去年底排隊企業還有 519 家，但到了今年底卻萎縮至 278 家。

涂嘉玲說，A 股排隊等掛牌的企業家數驟減，主要是新股發行從嚴審核嚇跑企業，今年底新股否決率高達 30%，不少企業為避免「被否決而黑掉」乾脆鳴金收兵，今年 IPO 終止審查數較去年增加 36%。

科創板明年問世 首重自主專利

儘管台資企業到 A 股掛牌雖有降溫趨勢，但據透露，中國計畫明 (2019) 年推出的科創板已開始與台接觸，但涂嘉玲認為，科創板雖沒有獲利門檻限制，但規定掛牌企業必須是該產業的龍頭、擁有自主專利、高科技與智能製造等條件，要求條件相對嚴苛。

涂嘉玲指出，美中貿易戰主要爭執點在於專利，因此中國對科創板在「自主專利」要求嚴格，但根據觀察，台灣企業還是傾向將專利研發團隊留在台灣，光是這一點，想要在科創板掛牌就有一定的難度。

安永今 (27) 日公布 2018 年的 IPO 市況與未來展望，根據統計，今年 A 股市場共有 105 家首次發行公司上市，籌資規模達人民幣 1,387 億元，IPO 家數與籌資規模分別較去年減少 76%、40%。

而隨著美中貿易爭端擴大，A 股下半年發行也跟著趨緩，共有 42 家企業上市，募資金額共人民幣 455 億元，IPO 數量與籌資金額分別占全年比重 40%、33%。