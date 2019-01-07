太普高成功開發T-20免沖洗環保版 看好毛利率拉高、營收勝去年

耗時八年，印刷版材研發廠太普高 (3284) 宣布，躍升全球第四家擁有先進技術，成功開發免沖洗環保版。太普高表示，今年新產品問世，優先鎖定既有客戶，目標將環保版材市占提高至 20%，可預期毛利率逐漸拉高，並看好 2019 年營收更甚去年。太普高於 5 日舉辦二十週年晚會，由創辦人陳柏勳、董事長王祈蓀、總經理沈家達邀請海內外廠商共同宣布，繼美國柯達、日本富士、德國愛克發等國際大廠，成功開發免沖洗環保版，並強調該技術領先中國同業，正式命名為「T-20 免沖洗環保版」。



王祈蓀指出，此產品有別於傳統 PS 版材、當今主流數位 CTP 版材，具有免強鹼顯影、免用水清洗、免上膠與免乾燥等環保特點，更兼具六大競爭優勢，分別是環保低碳排放、縮短製版流程、提高製版質量、降低製作成本、提高設備效能。



面對傳統及數位版材市場成熟，太普高毛利率持續下滑，2018 年第一季挺住 10.06%，第三季已滑落至 9.61%。沈家達強調，今年將致力推廣新產品普及，目標在既有客戶提高至 20% 的市占率，毛利率下滑趨勢將有所改善，去年全年營收表現與往年相當，但 2019 年可預期較去年好。



此外，太普高近來積極拓展業外營運，繼取得大立高 (4716) 法人監察人、天剛資訊 (5310) 法人董事，2018 年底董事會已通過銅廢液回收、再生事業投資案，據了解，未來將以無廢水技術於中國地區轉投資業外營運。