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美股盤後 – 鮑爾偏鴿發言 美股一甩昨日陰霾 道瓊大漲逾700點

圖：AFP
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週五 (4 日) 美股一甩昨日陰霾開高走高，收於 2 週以來的最高點，主要是受到美中貿易樂觀氛圍、美國 12 月非農就業數據超預期、加上聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示央行將耐心升息 (暗示可能會暫停升息) 的激勵。

週五 (4 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 746.94 點，或 3.29%，收 23433.16 點。
  • S&P 500 指數上漲 84.05 點，或 3.43 %，收 2531.94 點。
  • 那斯達克指數上漲 275.35 點，或 4.26%，收 6738.86 點。
  • 費城半導體指數上漲 47.93 點，或 4.37 %，收 1143.96 點。

蘋果下修財測領跌美股週四暴跌後，週五美股四大指數漲幅超過 3%，，S&P500 指數浴血重生，11 個板塊紛紛走高，工業、科技股領漲，但能源股漲幅最低。

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S&P500 指數板塊示意圖。(圖：finviz)

個股表現

蘋果 (AAPL-US) 大漲 4.27%，其他尖牙股 (FAANG) 股價亦上漲。

投行高盛看好 Netflix 股價表現，預估未來 12 個月，可望上漲近 5 成，激勵 Netflix (NFLX-US) 股價飆高 9.72%；

亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 5.01%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 5.13%；臉書 (FB-US) 大漲 4.71%。

半導體類股氣勢如虹，AMD (AMD-US) 飆高 11.44 %；Nvidia (NVDA-US) 大漲 6.41%；Intel (INTC-US) 飆高 6.14 %；美光 (MU-US) 上漲 5.48%；IBM (IBM-US) 上揚 3.88%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.62%。

台股 ADR 上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.78%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.58%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.35%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 3.15%。

金融股上揚。美國銀行 (BAC-US) 上漲 4.15%；高盛 (GS-US) 上漲 3.27%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 2.94%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.69%。

開拓重工 (CAT-US) 股價大漲 5.46%、波音 (BA-US) 大漲 5.20%。

特斯拉
特斯拉 3 月將向中國買家交車 Model 3。(圖：AFP)

特斯拉獲得歐洲區 Model 3 銷售批准，下月將開始向歐洲買家交車 Model 3 ，且 3 月將向中國買家交車 Model 3 ，特斯拉 (TSLA-US) 週五 (4 日) 開高走高，大漲近 6%，以每股 317.69 美元作收。

華爾街分析

週五 (4 日) 美國勞工部公布的 12 月美國非農就業數據超乎預期！去年 12 月非農就業人口新增 31.2 萬人，遠高於預期 17.6 萬人。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「這份報告有助於消除人們對全球經濟放緩揮之不去的擔憂。」FTSE Russell 全球市場研究董事總經理 Alec Young 表示：「強勁的 12 月就業報告對股市而言是利多因素，因為投資者最擔心的是經濟增長放緩。」

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聯準會 (Fed) 主席鮑爾演說偏鴿。(圖：AFP)

週五盤中聯準會 (Fed) 主席鮑爾演說亦激勵美股續漲，鮑爾稱 Fed 將耐心地升息並保持靈活性，如果出現問題，將「不會猶豫」改變其資產負債表減少計劃。

金融機構「7 點報告」(Sevens Report) 創辦人 Tom Essaye 提到：「我認為他 (鮑爾) 做了市場希望他做的事情，他承認聯準會需要更加靈活，這消息值得帶動市場反彈。」然而，Essaye 也表示，今日反彈行情更多是由於昨日過度下跌所致。

中國和美國試圖就貿易達成協議，亦成為帶動美股上漲的利多因素之一。中國商務部週五表示，美國和中國將於 1 月 7 日至 8 日在北京舉行副部長級貿易談判。

面對昨日大跌、今日大漲，部分華爾街分析師警告：本週美股雲霄飛車的走勢可能成為新常態。

美國 Minneapolis 銀行財富管理首席投資長 Eric Freedman 表示：「雖然今天感覺良好，但我們仍然預計未來會出現更多的經濟疲軟消息，並預計市場將保持持續反覆的狀態。」

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