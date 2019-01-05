美股盤後 – 鮑爾偏鴿發言 美股一甩昨日陰霾 道瓊大漲逾700點

週五 (4 日) 美股一甩昨日陰霾開高走高，收於 2 週以來的最高點，主要是受到美中貿易樂觀氛圍、美國 12 月非農就業數據超預期、加上聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示央行將耐心升息 (暗示可能會暫停升息) 的激勵。

週五 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 746.94 點，或 3.29%，收 23433.16 點。

S&P 500 指數上漲 84.05 點，或 3.43 %，收 2531.94 點。

那斯達克指數上漲 275.35 點，或 4.26%，收 6738.86 點。

費城半導體指數上漲 47.93 點，或 4.37 %，收 1143.96 點。

蘋果下修財測領跌美股週四暴跌後，週五美股四大指數漲幅超過 3%，，S&P500 指數浴血重生，11 個板塊紛紛走高，工業、科技股領漲，但能源股漲幅最低。

S&P500 指數板塊示意圖。(圖：finviz)

個股表現

蘋果 (AAPL-US) 大漲 4.27%，其他尖牙股 (FAANG) 股價亦上漲。

投行高盛看好 Netflix 股價表現，預估未來 12 個月，可望上漲近 5 成，激勵 Netflix (NFLX-US) 股價飆高 9.72%；

亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 5.01%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 5.13%；臉書 (FB-US) 大漲 4.71%。

半導體類股氣勢如虹，AMD (AMD-US) 飆高 11.44 %；Nvidia (NVDA-US) 大漲 6.41%；Intel (INTC-US) 飆高 6.14 %；美光 (MU-US) 上漲 5.48%；IBM (IBM-US) 上揚 3.88%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.62%。

台股 ADR 上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.78%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.58%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.35%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 3.15%。

金融股上揚。美國銀行 (BAC-US) 上漲 4.15%；高盛 (GS-US) 上漲 3.27%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 2.94%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.69%。

開拓重工 (CAT-US) 股價大漲 5.46%、波音 (BA-US) 大漲 5.20%。

特斯拉 3 月將向中國買家交車 Model 3。(圖：AFP)

特斯拉獲得歐洲區 Model 3 銷售批准，下月將開始向歐洲買家交車 Model 3 ，且 3 月將向中國買家交車 Model 3 ，特斯拉 (TSLA-US) 週五 (4 日) 開高走高，大漲近 6%，以每股 317.69 美元作收。

華爾街分析

週五 (4 日) 美國勞工部公布的 12 月美國非農就業數據超乎預期！去年 12 月非農就業人口新增 31.2 萬人，遠高於預期 17.6 萬人。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「這份報告有助於消除人們對全球經濟放緩揮之不去的擔憂。」FTSE Russell 全球市場研究董事總經理 Alec Young 表示：「強勁的 12 月就業報告對股市而言是利多因素，因為投資者最擔心的是經濟增長放緩。」

聯準會 (Fed) 主席鮑爾演說偏鴿。(圖：AFP)

週五盤中聯準會 (Fed) 主席鮑爾演說亦激勵美股續漲，鮑爾稱 Fed 將耐心地升息並保持靈活性，如果出現問題，將「不會猶豫」改變其資產負債表減少計劃。

金融機構「7 點報告」(Sevens Report) 創辦人 Tom Essaye 提到：「我認為他 (鮑爾) 做了市場希望他做的事情，他承認聯準會需要更加靈活，這消息值得帶動市場反彈。」然而，Essaye 也表示，今日反彈行情更多是由於昨日過度下跌所致。

中國和美國試圖就貿易達成協議，亦成為帶動美股上漲的利多因素之一。中國商務部週五表示，美國和中國將於 1 月 7 日至 8 日在北京舉行副部長級貿易談判。

面對昨日大跌、今日大漲，部分華爾街分析師警告：本週美股雲霄飛車的走勢可能成為新常態。

美國 Minneapolis 銀行財富管理首席投資長 Eric Freedman 表示：「雖然今天感覺良好，但我們仍然預計未來會出現更多的經濟疲軟消息，並預計市場將保持持續反覆的狀態。」