美股盤中─就業報告強勁 科技股大漲 道瓊強攻逾600點

美國股市週五中場強勢上漲，道瓊大漲逾 600 點。Netflix 與英特爾帶動科技股強勁反彈，華爾街亦消化強勁的就業報告。

台北時間 23:53

道瓊工業平均指數上漲 584.95 點或 2.58% 至 23271.17。

Nasdaq 指數上漲 217.18 點或 3.37% 至 6680.68。

S&P 500 指數上漲 65.80 點或 2.69% 至 2513.69。

Netflix 與英特爾股價分別上漲 4.4% 與 4.5%。高盛將 Netflix 納入買進股票名單，分析師說，Netflix 是網路股中，風險報酬比最佳的股票之一，其股價因而上漲。美銀美林將英特爾評級由中性調高至買進，英特爾股亦因而上漲。

其他科技股亦上漲。臉書，亞馬遜，蘋果與 Alphabet 均上漲逾 2%。

週四，科技股則大跌 5.07%，創 2011 年 8 月 18 日以來，最大單日跌幅。蘋果發布銷售預警，引發了股市的跌勢。科技股創下六年來最差單日表現。

中國商務部說，美國與中國將於 1 月 7 日至 8 日，在北京舉行副部長級貿易協商。與貿易有關的股票上漲，Caterpillar 與波音分別上漲 3.2% 與 2.4%。

美國今日公布 12 月新增就業達 31.2 萬人，大幅高於預估的新增 17.6 萬人，亦支撑了股市上漲。

該數據引發了聯準會 (Fed) 可能進一步緊縮信用的擔憂。但分析師說，該報告排除了全球經濟下滑的擔憂。

分析師說，美國創造的就業機會是全面性的，而非季節性的。離職者多是自願的，這顯示消費者信心良好。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾今早發表演說，亦為投資人所在意。