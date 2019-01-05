特斯拉將於 3 月向中國客戶交車平價車款 Model 3

美國電動汽車製造商特斯拉 (Tesla) 週五 (4 日) 表示，該公司計劃將於 3 月開始向中國客戶交付 Model 3 電動汽車，這呼應特斯拉執行官馬斯克 (Elon Musk) 去年底推文提到的時間框架。

受此消息激勵，特斯拉 (TSLA-US) 週五 (4 日) 開高走高，大漲近 6%，以每股 317.69 美元作收。

特斯拉股價走勢圖。

特斯拉在一份聲明中表示，Model 3 在中國起價為人民幣 49.9 萬元 (約 7.2 萬美元)。

特斯拉去年底下調 Model 3 價格，這是該公司在過去 2 個月內第 3 次調整售價。去年 11 月，特斯拉將其 Model X 和 Model S 在中國的售價下調了 12% 至 26%。

12 月中旬，北京同意降低美國汽車關稅，從 2019 年 1 月 1 日到 3 月 31 日，將美國製造的汽車和輕型卡車的進口關稅從 40% 調降至 15%，特斯拉隨即調降中國 Model X 和 Model S 的售價。

12 月底特斯拉再下調 Model 3 售價，但特斯拉汽車平均售價 (約新台幣 224 萬元) 仍比中國本土的電動車 (約新台幣 90 萬元） 貴了 1.5 倍。

日前特斯拉宣布在美所有車型降價 2000 美元，以減緩美國綠色稅收抵免下降的影響，提高買氣回籠，不過當特斯拉公布第 4 季的交車量結果遜於華爾街預期， Model 3 第四季實際交車輛 63150 輛略低於市場預期 64900 輛，導致特斯拉股價賣壓出爐。

特斯拉上海超級工廠 (Gigafactory 3)

對特斯拉而言，中國市場是僅次於美國的第二大市場，上月特斯拉的上海工廠超級工廠已動土開建，據了解總投資高達人民幣 500 億元 (約 2,300 億元新台幣)，力拼研發、製造與銷售一條龍的生產模式，去除了關稅、運輸成本，加上中國政府的補貼方案，屆時特斯拉汽車售價有望更低。

落成後將率先投產 Model 3 和 Model Y 兩款車型，最初產能計劃為每週生產約 3,000 輛的 Model 3。

特斯拉在中國的第一家工廠，象徵特斯拉在這個全球最大的汽車市場上的一個重大賭注，然而，特斯拉仍將面臨著來自一系列中國競爭對手 (如蔚來汽車、小鵬汽車、威馬) 日益激烈的競爭。