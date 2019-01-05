鮑爾稱 Fed 在升息方面將保持耐心 道瓊飆漲600點 

週五 (4 日) 美國勞工部公布的 12 月美國非農就業數據超乎預期！這消弭美國經濟放緩的疑慮，激勵美股開盤大幅上漲，然而，亮麗的非農就業數據卻引發聯準會 (Fed) 可能更加緊縮貨幣政策的擔憂，隨後聯準會主席鮑爾於演說中強調在升息方面將保持耐心，推助道瓊指數飆漲近 600 點。

道瓊指數走勢圖。(圖：investing)

週五美國勞工部最新非農就業報告顯示，去年 12 月非農就業人口新增 31.2 萬人，遠高於預期 17.6 萬人，全年新增就業亦高達 264 萬人，創下 3 年新高。

該報告唯一的負面消息是失業率意外上升至 3.9%。隨著越來越多人積極在強勁經濟背景下積極尋找工作，導致失業率上升。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「這份報告有助於消除人們對全球經濟放緩揮之不去的擔憂，其中最有趣的是自願離職的人數，我認為這是一個很好的消費者信心指標。」

然而，這卻引發了人們對聯準會可能進一步收緊貨幣政策的擔憂。12 月非農數據顯示美國勞動力市場再度走強，支持聯準會的觀點，即今年仍可能需要升息。

安聯首席顧問 El-Erian 表示：「我認為聯準會主席鮑爾會把 12 月強勁的就業報告視為支持升息的數據，因此不會調整資產負債表政策。」

聯準會主席鮑爾週五亞特蘭大發表演說。(圖：AFP)

聯準會主席鮑爾週五亞特蘭大發表演說表示：「與往常一樣，聯準會沒有預設的貨幣政策路徑。特別是隨著我們看到通膨數據變得微弱，我們將會有『耐心』地升息，觀察經濟是如何發展。」

強勁的 12 月非農就業資料公布後，激勵週五美股開盤上揚，美國公債殖利率升至單日高點，10 年期公債殖利率約為 2.62%，美元指數上揚且黃金走弱；鮑爾的耐心升息消息傳出後，帶動美股進一步走高，道瓊指數飆升 602 點。