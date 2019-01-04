【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電重挫 台股週跌345點失守9400大關

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 73 點至 9370 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 12.51 點，電子期逆價差縮至 - 0.52 點，金融期逆價差縮至 - 0.88 點。現貨部分，三大法人賣超 53.86 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2126 口至 1735 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3600 口至 29651 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1089 口至 2137 口。

由於蘋果調降財測，週四在蘋果與蘋果供應商領跌下，美股四大指數慘遭血洗，道瓊指數暴跌逾 600 點，拖累週五台股跳空開低後跌破 2018 年 10 月 26 日的波段低點，早盤傳出中美將於 7 日、8 日進行貿易協商，陸股與美指電子盤反彈慶賀，盤中陸港股市翻紅甚至反漲 1.5% 上下，但仍無法有效激勵台股投資人信心，指數僅能震盪緩步收斂跌幅，盤面上前十大權值股全數收黑，台積電、鴻海、大立光跌幅落在 2%~4% 之間為主要打壓指數主力，終場加權指數下跌 109.91 點或 1.158%，收在 9382.51 點，成交量能 1062.88 億，較前一日增加 151.94 億。整體而言，週五日 K 跳空開低留下影線，早盤跌幅較重失守 10 月 9400 的波段低點支撐，加上台積電也跌破 11 月區間支撐，使今日即使亞股相繼翻紅，指數仍未能趁勢收復失土，後續投資人聚焦下週一、二的中美貿易協商，但除非結果出乎預期得好，否則台股即便短彈也較難擺脫震盪疲軟格局。

選擇權分析

週選擇權未平倉量觀察，OI 最大量支撐壓力區由 9000~9700 點縮至 9000~9600 點，上檔壓力區下移，尤其 9400~9600 的買權未平倉量都有較積極的增加狀況，顯示上檔壓力增強。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.98 降至 0.92，籌碼面逐漸朝偏空架構發展。 (永豐期貨研調)

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