【華冠投顧】台股破9400點創新低，週線下挫344點，好機會?

美股昨日又重挫，科技股因蘋果調降財測跌幅最重，台股受影響開低震檔走跌，跌破去年 9400 低點，再創新低，收盤下跌 109 點，以 9382 點作收，價跌量增，週線下挫 344 點，黑 K 棒。

台股受美股重挫影響，加權指數今日正式跌破去年 9400 低點，最低來到 9319 點，由於美國科技股重挫，台股電子股首當其衝，電子股跌最重 1.99%，金融跌 0.73%，傳產股跌 0.05%，OTC 跌 0.56%。大型權值股跌多於漲，台積電 (2330)，大立光(3008)，國巨(2327)，可成(2474) 跌幅逾 3%。盤面重心在 5G 股 + 生技股，其中波若威 (3163)，安端 KY(3664)，康聯訊(3672)，瑞基(4171)，茂生農(1240)，達邦蛋(6578)，逸達(6576) 等股價攻頂漲停! 其他統新 (6426)，聯光通(4903)，神隆(1789)，基亞(3176)，旭富(4119)，訊聯(1784) 等股價表現比大盤強勢! 另提醒注意，今日台股破底，弱勢的矽晶圓中美晶 (5483)，環球晶(6488) 及 MOSFET 杰力 (5299)，大中(6435) 等逆勢收紅，未破當時 9400 低點!

台股今日創新低，短線低檔背離，量能趨勢回升，弱勢族群不跌，下周容易出現彈升走勢，請鎖定 5G 族群個股及當下主流個股，逢低卡位。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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