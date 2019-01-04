邑錡ODM客戶量產出貨 去年Q4營收創同期新高

縮時攝影機製造廠邑錡 (7402-TW) 今 (4) 日公布 2018 年 12 月營收，達 5233 萬元，月減 5.47%，年增 57.15%，刷新歷年同月新高，受惠業務年底出貨旺季，第 4 季營收 1.54 億元，也改寫歷年同期新高，季增 19.25%，年增 37.2％。

邑錡指出，去年 12 月營收較 2017 年同月高速成長，主要是因美洲 ODM 客戶 Keep 因已由設計階段轉至量產階段，帶動營業額增加，累計 2018 年邑錡全年營收 5.08 億元，年減 0.98%。

邑錡主管表示，去年 12 月與第 4 季營收雙創同期新高，在創新 ODM 業務區塊持續深化、落實客戶專案訂單，擴大客戶基礎，在美系新、舊客戶則保持強勁動能。

在自有品牌業務區塊部分，Brinno 旗下智慧防盜電子貓眼相機 - 雙瑩（Brinno DUO）11 月起展開為期 1 個月全球眾籌目標達陣，於 Indiegogo 眾籌平台成功創造超過 660 萬元訂單實績，12 月起開始逐步交貨，帶動第 4 季自有品牌 OBM 業務營收比重較上季 34.3% 攀升至 39.2% 表現。

邑錡進一步表示，此次啟動全球眾籌活動，已打開 Brinno 品牌高階智慧防盜電子市場知名度，除在 Indiegogo 眾籌平台超額認購 2.5 倍，邑錡也同步加大全球各地經銷通路行銷推廣宣傳力道，進一步帶動 Brinno 品牌全球經銷商線下接單表現，公司品牌產品市場認同度打開。

由於看好全球智慧家庭監控需求持續提升，近 2 年已逐步完善 Brinno 品牌家庭監控領域、縮時攝影等產品線布局，及全球經銷、實體零售與跨境電商等多元通路並進策略，更進一步探索創新 ODM 業務與自有品牌 OBM 業務資源整合效益。

展望 2019 年，邑錡審慎樂觀，除看好創新 ODM 業務的美系新客戶在 2019 年 ODM 訂單穩健增長，充分展現億元級客戶的實力；同時，邑錡持續挖掘更多創新 ODM 客戶，優化客户結構。