邑錡前三季每股盈餘0.94元 已超越去年全年表現

縮時攝影機大廠邑錡 (7402) 公布前三季合併營收達 3.5 億元，較去年同期下滑 11.7%，稅後淨利為 2088 萬元，成長 32.8%，每股稅後盈餘達 0.94 元。旗下自有品牌 OBM、創新 ODM 等雙業務前三季度營運穩健，帶動獲利表現超越 2017 年全年表現。邑錡前三季整體毛利率、營業利益率分別較去年同期的 30%、7% 成長至 32%、6%。



邑錡表示，近兩年持續布建 Brinno 品牌在產品設計、技術規格與全球銷售據點等面向更為縝密之策略，目前已銷售超過 60 個國家、建置近 70 個經銷通路據點，並於第三季為東南亞地區跨境電商直營銷售模式做經營測試，並如期在 10 月正式上綫，預期將強化當地 Brinno 品牌曝光度與知名度，繼而依規畫鋪開，鎖定歐、美市場，完成建制虛擬直營通路的全球布局。



其次，今年陸續推出多款新設計產品，包括新一代的縮時相機 TLC-2000、BCC-2000、第三代高階 SHC 系列數位電子貓眼，以及 ATH-2000 防水電能盒配件新品等；其中，SHC 系列數位電子貓眼高階新品已在第三季度完成售前暖身的行銷宣傳，並於 11 月初在全球知名眾籌平台 Indiegogo 正式啟動眾籌預售。公司持續投入新款產品研發、行銷，雖然在第三季整體費用有較明顯的提升，但隨著數位電子貓眼產品全球眾籌銷售，以及年底消費電子旺季等效益，將帶動新一波銷售動能，挹注營業費用率可望顯著降低，並充分展現 Brinno 品牌實力。



展望第四季，邑錡指出，看好創新 ODM 業務美系新客戶出貨持續暢旺，加上自有品牌 Brinno 新品在衆籌平台的全球推廣活動的驅動，以及開通跨境電商新通路模式的挹注之下，冀望帶動第四季營運表現衝上全年新高水準。邑錡強調，隨著國際品牌大廠持續投入智慧家庭領域，同步帶動智慧家庭監控需求明顯提升，有助於迅速打開 Brinno 品牌數位電子貓眼市場滲透率。

