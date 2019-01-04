義隆去年營收年增逾15% 第12度參加CES展 將展出晶片整合解決方案

受到景氣驟降，加上年底客戶端提前停止拉貨影響，觸控晶片設計業者義隆 (2458) 去年 12 月營收月減 8.27%，但累計 2018 年仍繳出營收年增逾 15% 的好成績；而公司也宣布參加今年 CES 展，將展出差異化的晶片整合解決方案，主攻智慧型手機和筆電市場，及採用 AI 技術之智慧交通方案。義隆自結 107 年 12 月營收 6.98 億元，月減 8.27%，但年增 15.33%。累計 107 年 1-12 月營收 86.51 億元，和 106 年同期的 75.03 億元相較，年增 15.30%，顯見公司去年在 NB、觸控筆等市場占有率提升的效益。



該公司也宣布，今年義隆將第 12 度參與 CES 的盛會，並展出全系列與筆記型電腦和智慧型手機相關的晶片整合解決方案，並凸顯出觸控晶片帶筆之方案的競爭優勢，以及指紋辨識晶片在筆記型電腦的應用等，同時展出採用 AI 技術之智慧交通，藉此增加曝光度，期待帶入更多業務商機。