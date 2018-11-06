邑錡10月營收創同期新高 第三代電子貓眼相機新品啟動預售推廣

縮時攝影機大廠邑錡 (7402) 自結 10 月合併營收達 4639 萬元，改寫歷年同期新高記錄，月增 16.7%，較去年同期成長 25.6%；累計前 10 月合併營收達 4 億元，較去年同期減少 8.5%。邑錡表示，10 月營收改寫歷年同期新高水準，主要係受惠創新 ODM 業務出貨動能強勁，包括美國教育用科學測試平板電腦專業廠商 Vernier 穩中增長的備貨力道，美國新客戶 ODM 訂單出貨保持強勁動能，兩廠商帶動 10 月營收較去年同期顯著成長 54.8%。



除此之外，邑錡看好美國新客戶訂單持續暢旺至年底可期，且積極洽談 2019 年新款訂單計畫，預計有機會成為繼 Vernier 之後的第二家億元級客戶，帶動未來整體營運，保持良好成長動能。



隨著物聯網技術成熟，影像監控需求提升，公司憑藉領先的縮時攝影技術，節能的連網技術，以及長效電池續航力的高度研發實力，加上今年贏得美國新客户的 ODM 訂單，都有助於大幅提升邑錡接單契機。



另一方面，邑錡與歐洲創新智慧門鎖品牌企業 Friday 正洽談深度合作，整合智能門鎖與 Brinno 數位電子貓眼產品，攜手打造智能居家監控生態鏈，同時奠定雙方高層級的合作意願，以期加速打開邑錡自有品牌 OBM 業務的銷售表現。



邑錡指出，今年推出第三代高階智慧防盜數位電子貓眼相機 (SHC 系列)，於今天正式在全球知名眾籌平台 Indiegogo 開啟眾籌預售推廣，適逢第四季消費電子旺季，預計將掀起一波銷售熱潮，帶動自有品牌 OBM 業務銷售表現，加上創新 ODM 業務受惠美國客戶強勁出貨力道挹注，看好雙業務齊步發威，有助於帶動未來營運更上層樓。