匯市「史詩級閃崩」的三大原因

1 月 3 日周四亞洲交易時段，日元兌美元在數分鐘內飆漲 4%，創下 2016 年美國大選以來的最大漲幅。

日元重現避風港威力，對多個貨幣均拉漲。澳元兌日元也迅速崩盤，突破了關鍵阻力位跌至 2016 年以來的新低，成為跌幅最慘重的貨幣對。匯市閃崩背後，對全球經濟增長的擔憂，使得日元仍有可能是一段時間內最為強勢的貨幣。

傳統意義上的非交易高峰出現「史詩級閃崩」，蘋果公司是導火索，流動性低下和程序交易放大了波動，此前集聚的空頭也在踩踏式離場。

蘋果

蘋果無疑是昨日點燃外匯市場避險情緒的重要導火索。蘋果下調了第一財季業績預期後，稱大中華地區需求疲軟。加上此前全球經濟數據已經開始出現放緩跡象，對全球經濟增長的擔憂迅速觸發了避險交易。

這是日元飆漲的最重要原因之一。日元傳統的避風港地位正在加強，去年，日元是 G10 貨幣中，唯一一個對美元實現上漲的貨幣。

另一方面，由於紐約盤後和東京盤前原本就交投清淡，而且日本當日仍處於休市階段，流動性不足放大了波動，散戶投資者也在紛紛拋售澳元。

英國《金融時報》援引澳洲資管經理觀點稱，如果匯市閃崩主要歸因於蘋果，那麼未來全球經濟增長的擔憂仍將持續，匯率走勢有可能仍會延續類似趨勢。

在對經濟增長的擔憂下，短時間內，日元似乎都無法回到此前的水平。

程序交易

蘋果下調業績指引後，觸發了投資者的避險情緒。不過，彭博援引 Vanguard 全球外匯交易首席 Andrew Maack 觀點稱，雖然日本休市可能放大了波動，但外匯市場的閃崩近來頻現，他將其稱作流動性「黑洞」。

的確，2016 年英國退歐公投引發英鎊 / 美元暴跌，同樣發生在紐約盤後亞洲盤前。而新西蘭元、南非蘭特等貨幣，近兩年來也都經歷了類似的閃崩。

「這是一個沒有多少人類交易員參與的時段，」Andrew Maack 對彭博表示。周四日元的閃崩發生在紐約時段盤後和東京時段開盤前，期間通常交投清淡，罕有大幅波動。該名分析師還表示，在程序交易缺乏合理的約束控制之下，流動性會被迅速抽干，引發市場短時間內的極端波動。

算法交易的核心在於追漲殺跌。資產價格越是上漲，程度越是瘋狂地執行買入操作，與傳統的價值投資理念完全相反。而在外匯市場中，一旦關鍵止損水平被觸及，算法交易會使得這一趨勢呈滾雪球般愈演愈烈。

空頭撤離

日元的做空力量急劇，令周四空頭的踩踏式離場更加劇烈。CFTC 最新發布的數據顯示，日元 / 美元仍然實現投機性凈空倉，且凈空倉增加 5165 手合約。但由於美國政府停擺，CFTC 未能在 12 月 28 日公布新一期的持倉數據。

「2019 年出現了大量的悲觀情緒，而第一個交易日就發生閃崩，意味著即將到來的一年前景及其悲觀。」英國《金融時報》援引一名外匯交易員觀點稱。