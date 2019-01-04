日圓急速推升 避險、蘋果、電腦交易都是原由

週四 (3 日) 日圓出現大波動，兌美元一度秒升值至 105 水位，兌澳元上漲近 8%，兌土耳其里拉飆升 10%。日圓兌主要 G-10 上漲至少 1 個百分點，而今日進入了 107 水位。

美元兌日圓趨勢圖 / 圖：xe

亞洲和歐洲的交易商仍在尋找日圓升值的原因。部份投資人指出蘋果公司 (AAPL-US) 因降低銷售前景而引發避險情緒，但其他人表示日本散戶投資者正在擺脫虧損的頭寸。蘋果新聞有望加深中國經濟放緩的消息，而在美元以外，日圓建立了良好的避險功能。

同時，電腦交易演算法和日本度假的低資金流動性也加劇此升值。對於此急速升值事件，Vanguard 全球外匯主管 Andrew Maack 認為，因電腦交易，紐約週三收盤及東京週四開盤是外匯急速波動的最佳時機。「這是一個沒有很多人類交易者與市場互動的時候，如果試圖通過沒有適當約束和控制的演算法來獲取流動性，那麼可以看到市場可以移動的很快」。

美元兌日圓趨勢圖 / 圖：彭博

據了解，日本本週放假 4 日。此避險貨幣因全球經濟放緩和股市的拋售，12 個月來逐漸強勢，也是 G-10 裡唯一兌美元升值的貨幣。

日圓目前是唯一大型經濟體還在實施貨幣寬鬆政策，而日本 10 年債券殖利率也接近 0%。雖然這些因素對日圓不利，但它還是繼續升值。尤其是亞洲經濟體內，在經濟放緩期間日圓回流日本較常見。