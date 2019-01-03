日圓走揚 可望創20個月最大單日漲幅

蘋果 (AAPL-US) 下修財測，加深了市場對全球經濟成長的疑慮，避險需求隨之升溫，今 (3) 日日圓兌美元走揚，可望創 20 個月以來，最大單日漲幅。

台北時間週四下午 5 點 18 分，Investing.com 報價顯示，美元兌日圓走貶，下跌 0.97%，至 107.81。

美元兌日圓走貶。(圖：翻攝自 Investing.com)

稍早，美元兌日圓一度貶至 104.10，跌幅逾 4%，創 2018 年 3 月以來新低。

蘋果下修財測，主因在於中國經濟成長趨緩，影響 iPhone 在新興市場的銷售表現；蘋果原預估，會計年度第 1 季營收，會在 890 億至 930 億美元之間，但執行長庫克表示，首季營收估約 840 億美元，遠低於市場預期。

庫克在給投資人的信件中指出，雖然蘋果公司已預期，會在新興市場面臨挑戰，但經濟成長趨緩的程度，比想像中更大，「尤其是大中華區」。

另一方面，由財新數據可得知，中國 12 月 製造業 PMI(採購經理人指數) 為 49.7，不僅未及市場預期 (50.2)，還跌破榮枯線 (50)；而中國官方先前公布的 PMI 指數為 49.4，亦低於榮枯線。

歐元區 IHS Markit 的 12 月製造業 PMI 終值，從 11 月的 51.8 降至 51.4，已連續 5 個月走跌，並創 2016 年 2 月以來新低。

法國農業信貸銀行外匯策略負責人 Valentin Marinov 在接受路透社採訪時稱，中國、歐洲 PMI 數據疲弱，加上蘋果下修財測，導致避險情緒升溫，日圓隨之走揚。

市場人士預估，日圓尚有攀升空間；據估計，週四日圓可望創下 20 個月以來，最大單日漲幅。