訊連搶攻企業跨國會議商機 「U會議」獲百事益國際採用

訊連科技 (5203) 指出，專為商務溝通設計的「U 會議」視訊會議服務，獲得百事益國際採用，作為聯繫全球 800 名員工、上百個服務據點會議溝通及教育訓練工具。百事益國際原身為技嘉 (2376) 集團售後服務中心，專精於電路板維修，為因應國際客戶售後服務需求，於全球建置 106 個服務中心與集運倉儲，800 名員工分布在 18 個不同國家區域。為提供最新的產品資訊，每週針對不同地區舉辦線上教育訓練與專案討論。



百事益擁有將近 1/3 的大陸員工，因此，找到適合與大陸分公司溝通使用視訊工具，是百事益國際全球化發展重要的一環。



百事益國際從 2018 年 7 月啟用「U 會議」，每週進行多場跨國大型視訊會議，邀請近 60 位同仁由全球各據點參與會議討論，透過導入「U 會議」，大幅解決以往大陸據點視訊會議品質不佳問題。



訊連科技執行長黃肇雄表示，全球化是企業數位轉型的重大趨勢。如何打造全球化企業順暢的內部溝通管道，是企業面對數位轉型最大挑戰。「U」系列產品為提供高品質、低延遲、簡單易用、高互動性的企業視訊會議服務。對於全球化企業來說，可以透過「U 會議」及「U 通訊」，快速打造跨國視訊、即時通訊服務，協助企業快速打造跨國溝通服務。



看準企業發展邁向全球化所隨之而來的跨國會議需求，「U 會議」提供高品質穩定的視訊溝通工具，將可幫助企業進行跨國溝通與管理，成為企業全球化發展不可或缺的重要溝通工具。