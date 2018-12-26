訊連旗下玩美移動已獲7億用戶 推出全新「玩美秀」影音編輯App

訊連科技 (5203) 旗下引領全球的 AI/AR 虛擬彩妝科技公司玩美移動，旗下四支 App 玩美彩妝、玩美相機、玩美甲、玩美 Fun 獲得全球 7 億用戶喜愛與支持。因應時下短影音熱潮，全新推出「玩美秀」免費影音編輯 App(限定 Android 系統)。訊連指出，此款全新影音編輯 App 專為沒有專業影片剪輯經驗的使用者設計，能透過簡易的快速編輯模式、豐富特效及直覺式操作介面，免除以往過於繁複的影片剪輯流程，讓影片剪輯也能輕鬆上手。每位使用者都能透過「玩美秀」影音編輯 App 製作出具有個人特色、故事性的動態創意內容。



「玩美秀」影音編輯 App 是專為影片剪輯新手設計，便捷的片段修剪與合併工具，數秒間即可將片段編輯調整到位。除了強大又簡易上手的影片剪輯功能外，同時整合社群，包含玩美移動旗下社群─玩美圈、Facebook、Instagram 以及 YouTube 等社群平台，皆能以「玩美秀」影音編輯 App 輕鬆快速製作完後，一鍵即時與朋友、粉絲分享高畫質創意影音內容，無縫式的娛樂散播將掀起社群串流熱潮。



玩美移動總經理張華禎表示，能將一個方便使用的影片編輯工具引入玩美應用程式圈，並讓我們的粉絲及創作者擁有快速做出優質影音內容的利器。即使是第一次使用手機影音編輯 App 的使用者也能使用『玩美秀』App 製作出令人驚嘆的作品。

