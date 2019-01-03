〈蘋果下修財測〉美中貿易戰延燒 分析師：iPhone在中國市場「脆弱化」

蘋果 (AAPL-US) 下修財測，主因在於中國經濟成長趨緩，影響 iPhone 在新興市場的銷售表現；對此，分析師認為，美中貿易戰持續延燒，導致 iPhone 在中國市場「脆弱化」，是一項警訊。

蘋果原預估，會計年度第 1 季營收，會在 890 億至 930 億美元之間；但蘋果執行長庫克表示，首季營收估約 840 億美元，遠低於市場預期。

庫克在給投資人的信件中指出，雖然蘋果公司已預期，會在新興市場面臨挑戰，但經濟成長趨緩的程度，比想像中更大，「尤其是大中華區」。

大中華區是蘋果的第 3 大市場，就會計年度第 4 季數據來看，該區營收貢獻約占 18%。

IHS Markit 亞太首席經濟師 Rajiv Biswas 在接受 CNBC 採訪時稱，中國作為許多美國產品的主要消費市場，使其重要性日益增加；此外，iPhone 在中國市場銷售疲弱，也反映了貿易戰導致美國跨國企業、產品脆弱化的現象。

Biswas 強調，美中貿易戰使 iPhone 在中國市場變得脆弱，是一項警訊，由此可見美中達成貿易協議、結束貿易戰的重要性。

瑞穗銀行新加坡經濟與策略主管 Vishnu Varathan 分析，美中兩國的敵對關係，只會讓中國消費者，對本土品牌更忠誠。

牛津經濟研究院經濟學家 Louis Kuijs 也說，「美中貿易爭端，影響了中國消費者在購買手機時的選擇。」