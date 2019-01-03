〈蘋果下修財測〉美股盤前 道瓊期指跌逾350點

蘋果 (AAPL-US) 下修財測，加深了市場對全球經濟成長的疑慮，受此消息影響，今 (3) 日美股盤前，三大指數期貨下挫，道瓊期指跌逾 350 點。

台北時間週四晚間 6 點 52 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指下跌 356 點 (1.53%)，標普 500 期指下跌 40.88 點 (1.63%)，那斯達克期指下跌 167.75 點 (2.63%)。

道瓊期指下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

蘋果下修財測，主因在於中國經濟成長趨緩，影響 iPhone 在新興市場的銷售表現；蘋果原預估，會計年度第 1 季營收，會在 890 億至 930 億美元之間，但執行長庫克表示，首季營收估約 840 億美元，遠低於市場預期。

庫克在給投資人的信件中指出，雖然蘋果公司已預期，會在新興市場面臨挑戰，但經濟成長趨緩的程度，比想像中更大，「尤其是大中華區」。

上述消息使晶片股走跌，美股盤前，超微半導體 (Advanced Micro Devices) (NVDA-US)、輝達(Nvidia) (NVDA-US) 皆跌逾 3%，Skyworks (SWKS-US) 跌逾 5%。

週三蘋果股價收漲 0.1%，至 157.92 美元，受下修財測消息影響，週四盤前股價跌逾 7%。

另一方面，由財新數據可得知，中國 12 月 製造業 PMI(採購經理人指數) 為 49.7，不僅未及市場預期 (50.2)，還跌破榮枯線 (50)；而中國官方先前公布的 PMI 指數為 49.4，亦低於榮枯線。

歐元區 IHS Markit 的 12 月製造業 PMI 終值，從 11 月的 51.8 降至 51.4，已連續 5 個月走跌，並創 2016 年 2 月以來新低。