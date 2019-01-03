庫克致投資者信的六大要點

蘋果暴雷了！

由於新產品供應限制與一些新興市場疲軟，蘋果 CEO 庫克在 2019 年首個交易日（周三）盤後發布了一封致投資者信，意外宣布下調 2019 財年第一財季（即 2018 自然年第第四季）的營收指引至 840 億美元和毛利率預期至 38%。

在這一負面消息宣布前，蘋果暫停了交易。雖然下午近 5 點恢復了電子盤交易，但恢復交易後蘋果繼續深跌了 8%，逼近 146 美元，如果這一跌幅延續至周四開盤，將刷新 52 周新低。

美國金融新聞和服務網站 The Street 針對這篇意味深長的信做了 6 大要點概述：

中國市場疲軟是導致這一結果最主要的原因

庫克在信中寫道：「雖然我們預計主要新興市場會面臨一些挑戰，但我們並沒有預見到經濟減速的程度，特別是在大中華地區。事實上，我們的大部分收入都不足以達到我們的預期指引，而且我們的全球收入年增率下降超過 100％的情況都發生在大中華地區的 iPhone，Mac 和 iPad 上。」

The Street 分析稱，外部緊張的貿易環境加大了蘋果所面臨的宏觀壓力，拖累了其在華銷售表現。不僅如此，內部競爭壓力也同樣是不可忽視的因素——華為和小米等中國廠商一直在不斷爭奪智慧型手機市場市佔率，加之貿易緊張可能會影響中國消費者對蘋果的購買決定。

iPhone 銷售同樣受到中國市場以外的壓力

庫克表示，雖然大中華地區和其他新興市場的表現不如預期是造成 iPhone 營收年增率下滑的最主要原因，但在一些發達市場，新版 iPhone 表現也不如想象中的那樣強勁。

從宏觀層面的來看，經濟挑戰是一些市場表現不佳的核心原因，但其他因素也廣泛地影響了 iPhone 手機業務的表現。例如，更少的電信營運商為消費者換機提供補貼、美元走強導致一些國家用本幣購買 iPhone 價格更高、一些消費者利用蘋果顯著下降的舊版手機電池替換價格等。

服務和可穿戴設備系列保持了增長勢頭

當然，這封「預警信」也談到了 2019 財年 Q1 蘋果值得誇讚的業績。

例如，除 iPhone 產品線表現不好之外，服務、Mac 電腦、iPad 平板電腦、可穿戴 / 智能家居 / 配件等業務營收整體年增率增長了 19%。蘋果手錶和 AirPods 無線耳機推動可穿戴設備年增率漲 50%，一度銷量下滑的 Mac 電腦業務收入年增率增長，新推出的 iPad Pro 推動平板電腦收入雙位數年增率增長。

The Street 稱，市場分析認為 iWatch 和 AirPods「在假日購物者中非常受歡迎」。

iPad 也表現優異

在推出支持 Face ID 並支持更小邊框的新 iPad 專業版兩個月後，蘋果公司表示其上第一季 iPad 收入增長了兩位數。這與 9 月當季 15% 的降幅形成了鮮明逆轉，也遠好於 iPad 營收下滑 2% 至 57.8 億美元的共識。

活躍裝機設備繼續有意義地增長

11 個月前，蘋果宣稱其活躍裝機設備已經超過了 13 億台。而在過去 12 個月裡，這個數字增加超過了 1 億。

鑒於庫克和盧卡 • 馬埃斯特里最近在財報電話會議上發表的有關持續增長的言論，上述披露並不令人震驚。但考慮到當前的 iPhone 的不足表現，這仍然令人興奮，對蘋果的長期服務潛力以及向現有用戶交叉銷售硬體的能力來說，這都是一個好兆頭。

股票庫藏股依然活躍，而且可能會保持這種勢頭

蘋果表示，2019 財年 Q1 稀釋後的股份可能約為 47.7 億。由於庫藏股，這一數字下降了大約 8000 萬，其對股票數量的影響略微被員工股票補助所抵消。

華爾街見聞注意到，蘋果在「預警信」中強調了「凈現金流在長期處於中性水平」的目標，可能暗示會利用股息分紅或股票庫藏股等方式，來增加股東回饋的力度，進而幫助提振股價。

The Street 分析稱，鑒於蘋果目前擁有 1300 億美元的凈現金，且年自由現金流超過 600 億美元，這意味著庫藏股仍將相當激進——除非蘋果要用此進行其它真正的大規模收購。