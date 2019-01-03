〈蘋果下修財測〉中國讓蘋果很頭痛 分析師：貿易戰只是因素之一

蘋果 (AAPL-US) 下修財測，主因在於中國經濟成長趨緩，影響 iPhone 在新興市場的銷售表現；對此，分析師認為，中國一直讓蘋果很頭痛，貿易戰只是因素之一。

蘋果原預估，會計年度第 1 季營收，會在 890 億至 930 億美元之間；但蘋果執行長庫克表示，首季營收估約 840 億美元，遠低於市場預期。

庫克在給投資人的信件中指出，雖然蘋果公司已預期，會在新興市場面臨挑戰，但經濟成長趨緩的程度，比想像中更大，「尤其是大中華區」。

大中華區是蘋果的第 3 大市場，就會計年度第 4 季數據來看，該區營收貢獻約占 18%。

市場研究機構 Canalys 分析師 TuanAnh Nguyen 在接受 CNBC 採訪時表示，過去 2 年來，中國一直讓蘋果很頭痛，貿易戰只是因素之一。

Nguyen 稱，iPhone 的銷售策略，在美國等成熟市場，是適用的；但中國本土品牌，能以更低的價格，提供類似服務，導致 iPhone 行銷策略在中國難以奏效。

Strategy Analytics 數據顯示，截至 2018 年第 3 季，全球智慧型手機出貨量，已連續 4 個季度下滑，但中國本土品牌手機市占率，卻有所增加。

由 Strategy Analytics 數據可得知，去年第 2 季，華為超車蘋果，成為全球第 2 大智慧手機製造商，第 1 大廠仍是三星，但小米和 Oppo 等中國品牌，市占率仍持續攀升。

對蘋果來說，市場競爭將更加激烈。

瑞穗銀行新加坡經濟與策略主管 Vishnu Varathan 分析，美中兩國的敵對關係，只會讓中國消費者，對本土品牌更忠誠。

麥格理 (Macquarie) 分析師於去年 12 月的報告中寫道，2019 年，中國消費者購買新手機的動機很弱，因為他們更期待 2020 年的 5G 手機。