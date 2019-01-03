2019，你不能錯過的歷史時刻

文╱蔡立勳

1 月：歐元區 20 歲生日不快樂？

原本 2019 將歡度 20 歲生日的歐元區，已確定開心不起來。受貿易戰、英國脫歐、黃背心運動影響，研究機構 Sentix 公布歐元區 2018 年 12 月投資人信心指數大幅跌至 - 0.3，遠低於分析師預期的 8.1，創四年新低，首度出現負值。

2 月：臉書 15 週年，社群帝國危機多

Facebook（臉書）2019 年滿 15 歲。這個社群帝國近年陸續涉入個資外洩等多起負面事件，嚴重損及聲望，外界因此對其下一步充滿悲觀。

3 月：英國正式脫歐，要做好「硬脫歐」最壞打算

對原訂 3 月 29 日脫歐的英國來說，要採哪種方式仍未定案，但，無任何配套的「硬脫歐」是最壞劇本，將導致英國未來 15 年 GDP 銳減 10.7％。

4 月：雙印大選，莫迪、佐科威拚連任

印度、印尼 4 月舉行領導人大選。大力改革印度經濟的總理莫迪的確改善經濟環境；但他廢鈔，提升通膨率達 5.1％也漸失民心，連任恐有變數。東協龍頭印尼在佐科威上任後局勢趨穩，他民調領先，連任機率很高。

5 月：五四運動 100 週年

1919 年 5 月 4 日，北京大學學生發起罷課，各地罷工、罷市響應，「五四運動」改變中華近代史，加速「新文化運動」、白話文普及，影響中國日後思想、政治發展。

6 月：六四事件 30 週年

30 年前，為悼念前中共中央總書記胡耀邦病逝，一群大學生聚集北京天安門廣場。活動轉而成為向政府訴求的靜坐抗議，卻以血腥鎮壓收場。此事件在大陸仍是敏感議題。

7 月：阿姆斯壯登月 50 週年

用他的小一步，代表人類踏出一大步的阿姆斯壯登陸月球 50 年了。即使各界對登月的真實性爭議不斷，但各國探索太空的夢想從未止息。摩根士丹利指出，2019 年是「太空之年」，新一代太空競賽即將開打。

8 月：八八風災 10 週年

十年前，中颱莫拉克侵襲台灣，南台灣首當其衝，共波及 11 縣市，受災民眾達 916 萬人，損失總計近 2000 億。

9 月：九二一大地震 20 週年

1999 年 9 月 21 日凌晨，全台持續搖晃 102 秒，發生芮氏規模 7.3 的九二一大地震。雖然震央在南投集集，災情卻遍布全台，也引起全球關注。隔年《災害防救法》三讀通過，政府並將每年 9 月 21 日訂為「防災日」，檢視、加強建物防震措施。

10 月：歐盟執委會主席榮科卸任

今年是歐盟關鍵年。除英國 3 月底脫歐，五年一次的歐洲議會選舉在 5 月底舉行；10 月，現任歐盟執委會主席榮科、歐洲央行總裁德拉吉都將卸任。歐盟要職由哪一國擔任，得顧及區域及國際平衡，各國私下較勁，也為混亂的歐洲局勢再添變數。

11 月：柏林圍牆倒塌 30 週年

全長 155 公里、高度超過 3 公尺的柏林圍牆，是冷戰時期最顯眼的象徵。1989 年 11 月 9 日，與西德分隔近 30 年的東德政府，允許人民訪問西德。當晚陸續有民眾直接翻過柏林圍牆，間接造成倒塌。隔年 7 月兩德完成統一。

12 月：中華民國政府遷台 70 週年

70 年前，蔣介石領導的中華民國政府遷台。至今走過戒嚴、解嚴再到全民直選總統，政黨輪替三次。「跳脫藍綠」儼然是各政黨未來重要課題。

美麗島事件 40 週年

美麗島事件發生在 1979 年 12 月 10 日。以《美麗島》雜誌社成員為核心的黨外人士走上街頭，卻與鎮壓的軍警爆發衝突，後續影響台灣民主發展甚深。

來源：《遠見雜誌》 2019 年 1 月

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