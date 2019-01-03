2019十大關鍵字 帶你直擊全球巨變

文╱陳育晟、蔡立勳

剛剛過去的 2018 年，「變」，是主旋律。

一向自詡為國際秩序守護者的美國，在川普總統主政下，反倒破壞二戰以來的世界秩序，不僅對中國發動貿易戰，也退出巴黎協定、跨太平洋伙伴協定（TPP）。

而在歐洲，德國總理梅克爾、法國總統馬克宏，一向代表穩定秩序，但他們個人或所屬政黨，都在 2018 年遭逢前所未有的挫敗。

全球經濟也出現巨變。隨著手機已不再有殺手級的新應用，全球銷量已連續四季下滑，代表手機硬體對經濟的主導性日漸降低，反倒是雲端、AI（人工智慧）取而代之。

面對 2019 年，從國際到台灣，有哪些關鍵字是你不能忽略的？《遠見》精選十大關鍵字，帶你迎戰未來新秩序。

1. 裁員潮

裁員潮將在 2019 年席捲全球。

由於預測景氣將衰退，汽車業首當其衝。去年 12 月《金融時報》報導，英國本土最大汽車品牌捷豹路虎（Jaguar Land Rover）將於 2019 年初裁員 5000 人。

美國通用汽車也於日前宣布，將關閉全球七座工廠，裁減北美地區 15％的員工，約 1.47 萬人；福特（Ford）也在近日釋出裁員消息，推估逾 2 萬人。

為何車廠紛紛裁員？一是受中美貿易戰影響，鋼材等汽車原料的關稅可能大幅提升；二是美國輕型車銷量，長期下降，加上電動車興起，通用執行長芭拉（Mary Barra）認為，應在最壞狀況來臨前，提前做準備。

全球的這波裁員潮也波及了零售業、科技業。家樂福、宜家家居（IKEA）分別將裁員 2400 人、7500 人。其中，IKEA 啟動規模最大的組織調整，二年內在全球新增 30 家門市，投資數位化、物流。

蘋果（Apple）砍單傳聞沸沸揚揚，《彭博社》2018 年 11 月披露鴻海集團內部備忘錄，又稱 1031 專案，顯示鴻海擬於今年大砍 200 億人民幣（約 904.6 億台幣）支出，預計也將裁減一成的非技術人力。

此外，日本電氣（NEC）、惠普（HP）與東芝（TOSHIBA）與等科技大廠，拜耳（Bayer）、輝瑞（Pfizer）等跨國藥廠也陸續宣布裁員計畫。據聞拜爾將裁員 1.2 萬人，占比超過一成。

根據瑞銀（UBS）調查 125 家業務因中美貿易戰受害的企業，有 23％採取裁員因應。

2. 歐洲大亂

2018 年的歐洲，異常混亂。展望 2019，歐洲前四大經濟體——德國、英國、法國、義大利，均不太樂觀。

英國於 2016 年 6 月脫歐公投通過後，一直處在混亂。2018 年 11 月，首相梅伊（Theresa May）和歐盟達成軟脫歐協議，2019 年 3 月 29 日英國正式脫歐後，英國雖不再享有對歐盟事務的投票權，但仍可在 21 個月的過渡期中，參與歐盟關稅同盟與單一市場，並與歐盟各成員國簽署自由貿易協定。

不過，英國得支付 390 億英鎊（約合台幣 1.56 兆元）的分手費給歐盟，讓許多英國人心驚。

原本這個脫歐協議將進入英國國會表決。但眼看一定會被否決，梅伊取消表決，讓脫歐再度回到原點。

若朝野不能在 3 月 29 日正式脫歐前達成共識，屆時英國將面臨「無協議」脫歐的最混亂局面。過去兩年來英國已面臨外商撤離，英鎊下跌、人口外流等挑戰，但 2019 年局面可能更糟。

至於法國，則爆發半世紀以來規模最大的抗議活動——黃背心運動。

對氣候變遷高度關注的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），2018 年 10 月調漲過一次燃料稅，預計 2019 年還想再提高一次。但過去一年來，法國的柴油價格漲幅逾 23％，汽油也漲幅逾 17％，民眾購買力明顯下滑，這讓一般老百姓大喊吃不消。

加上法國國會 2017 年 10 月表決廢除徵收富人稅，停止向年收入超過 100 萬歐元的企業徵收 50％稅款，更加重中下階層相對剝奪感。

2018 年 11 月 17 日，黃背心運動爆發，逾 28 萬人上街頭抗議，要求政府停徵燃料稅、提升最低工資、馬克宏下台。之後每個週六，黃背心抗議者就湧進香榭里榭大道，兩旁商家均被迫關閉，本該熱鬧的聖誕購物節，損失慘重。

儘管 12 月 10 日晚上 8 點，馬克宏發表談話，祭出多項利多，包括基本工資提高 100 歐元、停止對退休俸課稅、加班費不課稅等，仍未能弭平抗爭。甚至引起荷蘭、比利時等週邊國家民眾也紛紛發起類似運動。

面對英、法動盪，向來以穩健作風帶領歐洲走出危機的德國總理梅克爾，因所屬政黨在國內大選得票率大幅滑落，已在 2018 年 10 月底宣布不再競選總理，也為歐洲未來投下震撼彈。

若再加上歐洲第四大經濟體——義大利債務總額已達 GDP（國內生產總額）131％，恐引歐債風暴。2019 年，一場歐洲大亂已在所難免。

3. 人口結構翻轉

全球人口結構即將在 2019 年出現世代交替。千禧世代（又稱 Y 世代，指 1980 至 1999 年出生）在 2018 年仍是全球最大群體，約 24.6 億人。

但《彭博社》分析聯合國人口數據後預測，到了 2019 年，後千禧世代（又稱 Z 世代，指 2000 年以後出生）的人數，將達到 24.7 億人，占全球人口 32％，將成為第一大族群。

安永會計師事務所（Ernst & Young LLP）執行董事瑪西 ‧ 瑪利曼（Marcie Merriman）在報告《Z 世代的崛起：零售商面臨的新挑戰》中分析，千禧世代較以自我為中心，而後千禧世代則更有自覺意識，更有道德意識。

例如，從事環保行動時，千禧世代更關注能從中得到什麼，但後千禧世代會把自己視為全球生態系統的一份子，認為本來就有責任保護環境。

為了面對後千禧世代，包括 Coach、Versace、Gucci 等精品已陸續宣布停用動物皮草，藉此爭取認同。

此外，後千禧世代成長過程已是網路普及、社群媒體崛起的世代，都是數位原住民，喜歡在各種線上平台觀看影片，內容常是有梗、具真實感的網紅。

如目前才 16 歲的美國網紅洛倫 ‧ 格雷（Loren Gray），四年前開始使用 App Musical.ly（現已被大陸短視頻網站抖音併購），錄製音樂對嘴表演，並扮醜、素顏，個人就擁有逾 2800 萬粉絲，還在 2018 年發行個人首張單曲，進軍主流音樂圈。2019 年，網紅經濟將更加火熱。

4. 選舉

2019 年堪稱全球選舉年。五年一次的歐洲議會選舉將在 5 月底舉行，印度、印尼、加拿大、阿根廷等國，也將分別選出新領導人。《經濟學人》（Economist）指出，國族主義將在主導全球政壇。

其中，印度、印尼人口加總，占全球 1／5，「他們將證明，雖然亞洲的民主不夠健全，仍相當有活力，」《經濟學人》分析。

上任後大力改革經濟的印度總理莫迪（Narendra Modi），廢鈔、統一稅制樣樣來，推出 1 萬 5000 項改革方案，的確改善經濟。世界銀行指出，印度 2019 年經商環境將躍升至 77 名，二年期間就進步 53 名；國際貨幣基金（IMF）也預估，印度經濟成長率將自二年前的 6.7％來到 7.4％。

然而，莫迪獨裁的領導風格也十分爭議，盧比狂貶、通膨達 5.1％，漸失民心，連任之路困難重重。

另一方面，東協最大國印尼在佐科威（Joko Widodo）擔任總統四年多來局勢趨穩；但經濟成長率僅達 5％，低於他曾承諾的 7％，而且，他與大陸走得太近，在印尼也是敏感話題。不過，佐科威在民調取得大幅領先，連任機率很高。

至於 2020 即將總統大選的台灣，2019 年也將進入初選階段。兩黨誰出線？無黨籍柯文哲會不會出馬？將讓 2019 年的台灣政壇不平靜。

跨過太平洋，美國 2020 年也將舉行總統大選，2019 年初選起跑後，選情勢必也將牽動全球。

5. 假新聞

自 2016 年美國總統大選開始，全球對假新聞的關注日漸提高。2019 年各國又進入選舉年，讓假新聞問題更受重視。

《遠見》2018 年 6 月推出〈謊言台灣〉封面故事，報導「假新聞」早已包圍台灣，迴響熱烈。

「假新聞破壞人與人間的信任，讓社會失序，」中正大學傳播學系教授胡元輝相當擔心。

國際電信聯盟（ITU）估計，今年全球將有過半人口能上網。《經濟學人》就指出，貧窮國家使用者，因缺乏媒體視聽經驗，更容易受到假新聞傷害。各界專家一致認為，假新聞不會消失，對抗假新聞，沒有人是局外人。政府建立更完善法規、提升大眾的辨別力、走出同溫層，以及媒體與平台善盡把關責任，均是關鍵。

6. 資安

2019 年將是 AIOT 應用成熟的一年。Google 台灣董事總經理簡立峰預測，2019 年將是智慧家庭、無人車、無人機、機器人的全面啟動年，代表人類生活向智慧化邁進。

不過，當人們大量使用 AIOT 時，不知不覺就被蒐集大量個資，隱私權將成重要課題。

2018 年 12 月，川普找來 IBM 執行長吉妮 • 羅梅緹（Ginni Rometty）、微軟執行長薩提亞 • 納德拉（Satya Nadella）、Google 執行長桑德爾 • 皮采（Sundar Pichai）等科技巨擘，在白宮討論科技發展。會中除強調產官合作開發 AI，羅梅緹、納德拉更呼籲重視 AI 的道德、隱私爭議，引發共鳴。

當 AIOT 生活成真，人們可透過指紋、刷臉、語音辨識，輕鬆在網上消費，工廠產線也在工業 4.0 的趨勢中提升自動化程度，但同時也會一不小心就產生安全漏洞，遭駭客入侵。

台積電 2018 年 8 月安裝新機台時，僅連結網路前未確保無病毒，就讓病毒進入，雖然 45 小時就將危機處理完畢，但仍讓台積電第三季營收短少台幣 77 至 78 億元。

因此，研究機構 Gartner 估計，2019 年全球資安市場將成長 8.7％，達 1240 億美元。台灣企業資安支出也將同步成長 11.6％，達 243 億美元。

此外，歐盟 GDPR（一般資料保護規範）已在 2018 年 5 月上路。Gartner 分析，2019 年底前，至少 30％的企業將花錢諮詢、導入 GDPR 服務。

7. 中美貿易戰

2018 年開打的中美貿易戰，至今局勢未明。7 月 6 日，美國政府對中國輸美鋼、鋁等價值 340 億美元的商品加徵 25％關稅。中國也以牙還牙，對農產、汽車等 340 億美元商品加徵 25％關稅。

到了 9 月，戰況愈演愈烈。美國針對伺服器、網路設備等 2000 億美元商品加徵 10％關稅，而中國針對美國進口的紡織品等 600 億美元產品加課 5 至 10％關稅。

包括韓國三星、日本尼康（Nikon）、台灣仁寶、英業達等大廠，都陸續傳出產線撤出大陸，也導致大陸民間消費不振，2018 年 11 月零售額成長率跌至 15 年來最低。

雖然 2018 年 12 月 1 日，中美兩國元首在阿根廷 G20 峰會會談，宣布三個月內暫停採取新的貿易措施，並進行談判。但不到一週，華為財務長、創辦人任正非之女孟晚舟就在加拿大轉機時被捕，理由是華為涉嫌違反美國出口管制，向伊朗出售敏感科技，未來可能被引渡到美國受審。

孟晚舟事件後不到兩週，大陸就逮捕了三位加拿大公民，較勁意味甚濃。也顯示中美貿易戰不僅是單純的貿易問題，更是美國、甚至西方世界對中國 5G 等高科技發展的防備。

中國文化大學政治系特聘講座教授陳一新觀察，大陸官媒《環球時報》社論指出，「中美貿易戰不能以讓步多少為成敗，要以是否符合國家利益為依歸」，顯示大陸政府應會做出重大讓步，在 3 月底前和美國簽訂協議。

從川普政府 2017 年發布的《國家安全戰略》，可看出美國已將中國視為「主要戰略對手」。一般預測，將在明年、2020 年爭取連任的川普勢必會對中國發動規模更大的貿易戰、科技戰、匯率戰，藉此凝聚支持者。

因此，2019 年中美貿易戰仍將是影響全球景氣的大變數。

8. AI

2018 年內政部宣布，台灣 65 歲以上占總人口比率達到 14％，宣告台灣正式進入高齡社會。無獨有偶，韓國行政安全部也宣布，韓國 65 歲以上人口達 14％。

已開發國家日本的老化人口比例更高，總務省統計局 12 月公布，65 歲以上人口已達 28％，已進入超高齡社會。

高齡化是跨越國界的問題，不僅政府社福支出勢必大幅增加，少子化也將造成長照人力吃緊，但不少專家認為 AI 是救星。

凱信投顧總經理高子敬認為，AI 將是 2019 年科技產業的驅動力，醫療是運用最廣泛的產業，AI＋Aging（高齡化）商機看俏。

同時，精準醫療（Precision Medicine）也將為生技醫療產業帶來前所未有的發展機會。研究機構 Frost & Sullivan 指出，AI 足以提升醫療效率三至四成，可減少近五成成本。

IBM 的 Watson 超級電腦協助醫生看診，微軟運用 AI 技術推出遠距醫療系統，亞馬遜也推出醫療分析紀錄軟體。鴻海、騰訊、阿里巴巴也紛紛競逐 AI 精準醫療市場。這些應用，在 2019 年都會更成熟。

9. 貧富差距

中美貿易戰帶來全球供應鏈重組、AI 取代人力，都可能讓貧富差距更加惡化，連台積電創辦人張忠謀於近日表示，「AI 激化貧富差距與失業問題，25 年內貧富差距將愈來愈大。」

例如目前法國最富裕 20％人口，收入是最貧窮 20％五倍，收入最高的 1％人口，卻掌握全國 20％財富。《紐約時報》指出，這正是近來黃背心運動爆發主因。

美國經濟成長率在 2018 年前三季分別是 2.3％、4.1％、3.5％，表現亮眼，但財經網站 Bankrate 調查，逾六成美國民眾 2018 年未獲加薪，且平均預期壽命連兩年下降，顯示經濟成長並未雨露均霑。

又如中國政府雖大力扶貧，2016、2017 年吉尼係數（Gini Coefficient）卻連續攀高，象徵貧富不均加劇。

而台灣，根據財政部最新公布 2016 年綜所稅申報資料，前 5％家庭所得是最低 5％的 106.52 倍，創下歷史次高，僅次於 2014 年的 109.69 倍。

10. 高雄

2018 年高雄市長韓國瑜掀起全台「韓流」，「貨出得去，人進得來，高雄發大財」的願景能否落實，在 2019 年勢必被放大檢驗。

其實擁有國際機場、南科路竹園區的高雄，並非沒有企業投資。2018 年 4 月，半導體封測大廠日月光就斥資 4.16 億美元（約 125 億台幣），在楠梓加工區推動「五年六廠」計畫。

2018 年 9 月 12 日，全球前十大軟性電路版製造廠、蘋概股台郡科技，也與高市府簽約，將投資 105 億，進駐和發產業園區。「未來總投資規模，市長知道可能會嚇一跳，」台郡董事長鄭明智當時信誓旦旦。

隔月，15 年從未興建新廠房的華邦電子也砸下 3350 億元，在高雄路竹科學園區建廠。緊接 11 月初，被動元件大廠國巨宣布，三年投入百億，在高雄大發工業區興建 1 萬 6000 坪的新廠。

不過，韓國瑜當選後，來自大老闆的投資承諾更多了。包括鴻海集團董事長郭台銘、遠東集團董事長徐旭東，紛紛表達意願。

不僅如此，曾希望「不惜一切」將迪士尼樂園引進高雄的韓國瑜，也在日前與迪士尼樂園工程推手、豪門國際開發董事長簡廷在會面，但韓國瑜坦言，迪士尼「不是想蓋就蓋」，以台灣目前的人口規模，未必能成。

2019 年到底韓國瑜將帶進多少投資、多少觀光客到高雄；及高雄農產品可否大量外銷，解決農民困境？都讓高雄持續成為 2019 年台灣的關鍵字。

來源：《遠見雜誌》 2019 年 1 月

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