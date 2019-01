此地無銀三百兩？繼美財長之後 這家官方機構也表示：美國銀行有能力應對危機

美股在去年平安夜的恐慌暴跌引發了美國財長姆努欽趕忙召集美國六大銀行一把手詢問有關流動性的情況,但這反而徒增市場更多擔憂。就在昨天,又有一家機構發聲:我們夠強!

「由於資本和流動性接近歷史高位,收益和風險管理得到改善,聯邦銀行系統仍然強勁。憑藉這一優勢,聯邦銀行系統可以很好地管理更加不利的市場條件。」

美國通貨監理局 OCC(Office of the Comptroller of the Currency)發言人 Bryan Hubbard 在給路透社的一份聲明中表示,銀行業監管機構正在監控股市下跌對其監管的近 1300 家機構的影響,並將通過相應的機構間論壇與其他監管機構分享任何相關的系統資訊。

他補充道,OCC 希望受監管的機構了解其投資組合中的風險,並採取適當的措施來減輕風險,這些可能包括對流動性,定價或公司貸款和債券條款的不利影響。

儘管又有機構看似出來「擔保」,但不少分析人士表示,這是在向市場傳遞「此地無銀三百兩」的信號。

彭博此前援引 Manulife 資產管理公司全球資產配置負責人 Nathan Thooft 對姆努欽約談六大行時評論稱:「我的第一反應是,這可能不是一個好跡象。我之前認為,目前的情況只是反應着年底前投資者的倉位變動,但現在這些事情說明(政府)可能擔心存在更嚴重、影響更廣泛的因素。」

紐約聯儲前外匯分析師 Mayra Rodriguez Valladares 也持相同的觀點表示,彭博報導援引他的話稱,姆努欽是在幫倒忙,他出面去解釋川普一直堅持的觀點是很奇怪的,這只會增加市場的緊張程度。

此外,交易商表示,新年假期前的避險情緒和清淡交投也加劇了價格跌勢。流動性狀況、風險偏好及假期市場參與程度偏低,放大了市場波動程度。分析人士稱,美國的有些數據已經開始出現轉向的勢頭,現在投資者都在等待着確認美國經濟見頂,而美債殖利率已經流露出來見頂的跡象。

GoldCore 公司研究主管 Mark O『Byrne 在周三美股收盤時表示:「今天是 2019 年的首個交易日,市場已呈現出動盪的開局,我們預計 2018 年的政治與經濟不確定性因素都會延續下去、並且嚴重化。」