蘋果炸雷 「真愛粉」巴菲特一夜損失逾30億美元

蘋果公司「真愛粉」、股神巴菲特曾直言，希望看到蘋果股價走低，以便他買進更多股票。如今，在美股 2019 年首個交易日結束之後，巴菲特已經夢想成真了。

1 月 2 日美股盤後，蘋果 CEO 庫克發布一封致投資者信，稱由於中國等市場意外放緩，決定下調對該公司當前財季營收的預期。蘋果盤後一度暫停交易，恢復後跌逾 7%。

在此之後，作為蘋果第二大股東的巴菲特旗下伯克希爾 - 哈撒韋公司一夜之間損失超過 30 億美元。

具體來看，蘋果公司是伯克希爾的第一大重倉股。在去年第三季小幅增持了 52.3 萬股後，總持股增至約 2.525 億股。周三收盤時，蘋果股價為 157.92 美元，伯克希爾所持有的部位市值約為 398.7 億美元。

但在蘋果盤後「爆雷」過後，公司股價當即跌至每股 147 美元左右，伯克希爾的持股市值也就隨之下降到了 371 億美元，瞬間抹去 27.7 億美元。

現在，蘋果股價進一步走低，在 146 美元水平上下浮動，巴菲特的損失進一步擴大至逾 30 億美元。

這不禁令人想起 11 月初蘋果的大跌，當時伯克希爾持有的蘋果股票市值也是一度蒸發 39.9 億美元，損失慘重。

再回想蘋果公司成為第一家市值超過 1 兆美元的美國上市公司時，伯克希爾持有的該公司股票市值大約為 520 億美元。顯然，這種輝煌已經遠去。

巴菲特對於蘋果股票的喜愛始於 2017 年 2 月，當時他首次宣布購入蘋果股票。2018 年，巴菲特更是連續第三季增持蘋果：

第一季增持蘋果 7420 萬股，使蘋果取代富國銀行成為伯克希爾最大持倉。截至第一季末，伯克希爾累計持有約 2.4 億股蘋果股票，持股比例約 4.8%；

第二季增持蘋果 1240 萬股，增幅 5.2%，共持約 2.52 億股，季末市值約 466 億美元；

第三季小幅增持了 52.3 萬股，總持股增至近 2.53 億股。

今年 5 月舉行的伯克希爾 2018 年股東大會上，巴菲特曾表示，蘋果公司有一些非常好的消費類產品，不管要不要買，蘋果股票都物有所值。

對於蘋果今年 4 月宣布包括庫藏股在內的 1000 億美元規模資本返還計劃，他感到很高興。當時巴菲特說，伯克希爾持有 5% 的蘋果股票，也許以後持股比例會增加到 6%、7%。

比起關注 iPhone 銷量等指標的華爾街，巴菲特卻更看重蘋果生態系統和品牌的價值。巴菲特曾多次解釋說，他對蘋果的熱愛不僅源於短期財務業績，更源於其品牌和生態系統的力量。

他在 8 月表示：「我不會關注下第一季或明年的銷售情況。我專注於上億人使用蘋果手機來生活。」

他還稱 iPhone「價格被嚴重低估」，稱它的價值遠遠高於蘋果公司 1000 美元的標價。