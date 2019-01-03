蘋果下修財測震撼彈 引爆亞洲供應商股價集體大跌

受新產品供應限制以及新興市場疲軟影響，蘋果在週三 (2 日) 收盤後下修財測，宣布下調第 1 季營收至 840 億美元，低於先前蘋果官方給出的營收預測，同時較華爾街原本預期的營收 913 億美元還要更低，引爆蘋果盤後股價大跌 8%，也連帶直接衝擊一眾亞股供應鏈。

週四亞股開盤，台股蘋概股應聲重挫，截至早盤 10 時許，股王大立光 (3008-TW)、半導體龍頭台積電皆下跌近 1%，鴻海 (2317-TW) 下跌逾 1%，可成 (2474-TW) 則重挫逾 3%、嘉聯益 (6153-TW) 更破底大跌逾 5%。

嘉聯益股價日線走勢圖 圖片來源：investing.com

蘋果韓國供應商亦隨之下跌，如 LG Innotek、SK 海力士、三星 SDI 以及三星電機分別低開 3.6%、3.6%、1.9%、2.3%；蘋果美國供應商 Skyworks Solution 以及 Broadcom 股價也受到拖累。

華爾街日報先前報導指出，由於 iPhone 新機需求不如預期旺盛，蘋果已通知多家供應商下調其新機生產計劃，並削減部分零組件供應商訂單 30%。

而週三 (2 日) 美股受到蘋果下調財測的消息影響，除了蘋果股價收盤後再跌 8%，股價逼近 146 美元水平以外，蘋果股價的大跌也推升了市場避險需求，如 10 年期美債殖利率更是創下近 11 個月來新低，因債券價格與殖利率走勢呈現反向，故顯示了美債價格正大漲。

十年期美債殖利率日線走勢圖 圖片來源：investing.com

另外受到全球貿易摩擦以及智慧手機市場趨於飽和等因素影響，全球晶片市場需求疲軟，研究機構認為整個半導體產業已進入下行週期，三星半導體及 SK 海力士等公司表示將縮減 2019 年在半導體產能上的投資計畫，對於半導體產業未來發展不甚樂觀。