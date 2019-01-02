流動性堪憂！美國隔夜公債庫藏股利率創記錄漲幅

2018 年歲末，美國市場的流動性出現了一些問題。

隔夜融資市場和公債市場都發生了一些奇怪的事情：隔夜公債庫藏股利率出現了創紀錄的升幅，美債殖利率曲線則急劇倒掛。

隔夜公債庫藏股利率創紀錄漲幅

周一，也就是 2018 年最後一天，美國隔夜公債庫藏股利率出現了史上最大的一次利率飆升，至 6.125%。

當日開盤，隔夜公債庫藏股利率的買價 / 賣價為 3.75%/4.00%，隨後不久，即美東時間上午 10 點左右，兩交易價格大舉跳升至 6.5%/5.75%，這比此前一個交易日收盤高出近 1.5%，是有記錄以來最大幅度的攀升。

6.125% 的收盤價是自 2001 年 1 月以來觀察到的最高隔夜庫藏股利率，較聯準會基金利率高出近 400 個基點。

這意味著市場流動性的緊張格局。確切地說，年末的市場流動性存在嚴重問題：儘管庫藏股利率在以往都會出現年末飆漲，但在過去十年中，卻從未出現一次如此之大的漲幅。

Curvature Securities 執行副總裁 Scott Skyrm 解釋稱：「現金從未流入，「他注意到，「資金壓力應該在 50 個基點左右。但這是 350 個基點。」

美國財政部加大公債供應已經推高短期利率和庫藏股利率。廣義一般擔保利率 BGCR 在 2018 年最後一個交易日為 2.45%，持平於三方一般擔保利率 (TGCR)。TGCR 涵蓋第三方庫藏股數據，而 BGCR = TGCR + 一般抵押融資庫藏股利率（GCF repo）。

實際上，聯準會庫藏股操作的交易對手方 17 家銀行在上周五，也就是 2018 年最後一個交易日確認完現金需求之後，本周一僅僅從聯準會隔夜逆庫藏股操作中獲得了 418 億美元，只比上一日多了 32.1 億美元，這是隔夜逆庫藏股利率（RRP）自 2013 年創設以來的最小一次季末現金使用量。

這表明，真正的問題在於：與其說銀行在用現金等價證券填充賬簿以滿足監管要求上出了問題，不如說他們突然陷入了困境，無法獲得現金。

庫藏股利率創紀錄的飆升令交易員們感到頭疼，就職於 Curvature Securities 的 Skyrm 警告說，市場參與者可能不得不開始為「如果庫藏股利率升一點點，未來它們將進一步走高」的假設情形而定價。

美債殖利率曲線急劇倒掛

年末流動性出現問題還體現在另一個奇怪的事情上：美債殖利率曲線急劇倒掛。

12 月 24 日紐約尾盤，一年期美債殖利率報 2.5811%，兩年期美債殖利率報 2.5593%，殖利率出現倒掛，為 2008 年 10 月以來首次。

上周五，52 周美債殖利率收於 2.5986%，高於 7 年期公債殖利率（2.5869%），這意味著 1 年期和 7 年期公債殖利率曲線也出現了倒掛現象。

上一次 1 年期和 7 年期公債殖利率曲線倒掛是在 2001 年早些時候，當時隔夜庫藏股利率就像本周一那樣出現了大幅飆升。

對此，美國金融部落格 Zerohedge 解釋稱，債券殖利率曲線之所以出現異常的倒掛，原因之一是債券市場對聯準會將採取什麼行動感到困惑。短端市場仍預期可能會有一次或多次升息，而長端市場對通貨緊縮、降息甚至最終重啟量化寬鬆的預期則越來越高。