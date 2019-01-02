外資提款逾95億元創近1個月新高 惟搶進中小股等待元月行情

台股今 (2) 日開紅盤日行情疲弱，隨著陸港股大跌，加權指數終場以下跌 173.27 點作收，收在 9554.14 點，跌幅 1.78%，三大法人僅投信小幅買超，而外資大賣逾 95 億元，創近一個月來單日賣超最多，不過，外資操作內容上雖積極賣超權值股，仍有不少中小型股獲外資買盤進駐，顯示中小型股的元月行情仍可期待。

三大法人今合計賣超 98.93 億元，主要是因外資賣超多達 95.26 億元，創 12 月 7 日以來單日賣超最多，同時，自營商賣超 4.33 億元，僅投信小幅買超 0.65 億元，為連 4 買，顯示部分內資仍看好後續的元月行情。

外資今日賣超前 10 大分別為富邦 VIX 達 3.2 萬張、元大滬深 300 正 2 2.8 萬張，新光金和旺宏均超過 1 萬張，而台積電、中信金均遭賣逾 8000 張，日月光投控、國泰金、富邦上証證 2 遭賣逾 7000 張，富邦金也有近 7000 張的賣超。

外資買超前 10 大則分別是欣興達 1.8 萬張、元大台灣 50 反 1 和中美晶逾 5000 張，聯合再生、鎧勝 - KY 和智邦均超過 2000 張，上海商銀、宏達電、頎邦和南亞科也有超過千張買盤進駐。

投信方面，買超前 10 大分別為廣達和微星超過千張，智邦、雙鴻、光寶科和長榮航均逾 500 張，先豐、台肥、華固和豐泰有 300 張以上。

投信賣超前 10 大則有元大台灣 50 反 1 超過 1600 張，兆豐金近千張，台化、中華電和上海商銀均逾 600 張，京元電子、台塑、台灣大 400 張上下，臻鼎 - KY 和易華電均遭賣超過 200 張。

整體來看，大盤仍守住 12 月 26 日的低點 9473 點，投資人期待的元月行情不至於因今日的大跌潰散，內資主導的中小型股仍可留意，不過，美中協商貿易戰的結果出爐前，整體市場觀望氣氛難明顯扭轉，尤其中國製造業 PMI 指數低於 50 數據公布後，市場擔憂後續全球經濟將進一步走疲，大盤回檔風險仍不得大意。