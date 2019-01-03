無法取得5.8元躉購費率 沃旭：將暫停並重新評估在台計畫、與在地供應鏈合約

由於今 (2) 日為離岸風電開發商能否適用 5.8 元躉購費率的最後一日，未能取得籌設許可的 4 家開發商，均無法取得 5.8 元費率，丹麥離岸風電開發商沃旭能源便是其中 1 家。對此，沃旭今日晚間表示，將暫停並重新評估大彰化離岸風電計畫所有活動、專案時程、在地供應鏈的承諾與已簽署的合約，必須看到今年度躉購費率大幅改變，才可能繼續推動大彰化風場，並考慮做出最終投資決定。

沃旭能源全球離岸風電事業執行長 Martin Neubert 表示，對於籌設許可的審核過程及核發延遲而影響購售電契約，深感失望，未來幾周，將會暫停並重新評估大彰化離岸風電計畫的所有活動、專案時程、在地供應鏈的承諾與已簽署的合約，因前述都是以 2018 年躉購費率為前提而規劃。

Neubert 也說，沃旭也對日前宣布的 2019 年躉購費率草案、以及滿發時數購電上限等架構性改變，感到非常憂心，必須要先看到 2019 躉購費率草案的大幅改變，才可能繼續推動大彰化風場，並考慮做出最終投資決定。

Neubert 指出，台灣近期突然對躉購費率提出大幅度架構性的政策改變，將扼殺本地離岸風電供應鏈的發展，嚴重衝擊再生能源轉型的規劃，並造成投資環境極高不確定性，讓國際投資者喪失信心而怯步。若台灣能維持穩定且可預測的政策架構，將有潛力發展大規模乾淨能源，並創造數以萬計就業機會，讓台灣成為亞太地區離岸風電關鍵樞紐。

沃旭在遴選階段獲配大彰化東南及西南離岸風電計畫，共 900MW(百萬瓦) 裝置容量，併網年度為 2021 年。沃旭表示，預定 2021 年併網的大彰化東南及西南風場需要負擔龐大成本，要有合理的躉購費率支持，才有可能建造風場。

沃旭指出，高成本的主要原因為台灣尚無成熟且具規模的本地供應鏈，沃旭需負擔新進供應商的學習成本，需要共同負擔建置及強化陸上電網、港口等相關基礎建設，及因應在有颱風及地震等特殊天候條件而變更設計，大幅增加離岸風場建置及運維費用。