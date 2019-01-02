〈每日外資外匯觀點〉華爾街看衰美元今年運勢、看漲日圓至105

2019 年開年伊始，美國政府關門危機露出破冰跡象，美國總統川普邀請兩黨領導人會面商討邊境牆事宜，並暗示希望達成協議以結束政府關門，美元指數周三小幅彈升，在 96.2 附近震盪整理。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

BK 資本管理董事總經理 Kathy Lie 表示，美元貿易加權指數 20018 年上漲近 5%，年終收盤價位更較 2 月份低點上漲 9% 以上，但現在好日子結束了，因為過去兩個月來，幾乎未見任何足以激勵美元進一步上漲的動力。

Lie 說，2019 年對美國經濟和美元來說，都將是一個挑戰，因為美國長期擴張即將結束，連動全球經濟成長將放緩，美元兌日圓是最容易受到經濟成長趨勢影響的，目前已下跌到距離去年初的位置，預期將進一步下跌至 105。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

華爾街普遍看空 2019 年美元走勢，摩根大通資產管理認為，美國經濟降溫，且美國聯準會可能在今年下半年暫停升息，因此美元可能在今年底前開始走低。

花旗認為，美元可能會在 2019 年見頂，美國經濟的絕對成長和相對的周期性復甦，都將放緩，美元所享受的殖利率優勢將不再持續。

摩根士丹利也認為，美元的牛市已經結束，是時候該賣出

加拿大帝國商業銀行指出，從基本面來看，考慮到美國經濟、海外潛在的貨幣緊縮和經常帳赤字，預期今年第一季美元指數將跌到 94.45。

巴克萊 (Barclays) 外匯和新興市場宏觀研究主管 Marvin Barth 表示，今年投資人將把注意力集中在美元風險上。而日圓長期被嚴重低估了，即使美元兌日圓觸及 107，對日圓而言，也不能算是大幅升值。