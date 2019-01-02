經濟部：離岸風電「前高後低」費率可望延續

經濟部去年 11 月底預告今年度離岸風電躉購費率，除降幅達 12.7% 外，也擬取消前高後低的階梯式費率，引發開發商反彈聲浪，經 12 月 25 日召開聽證會後，經濟部能源局今 (2) 日表示，前高後低機制有助降低開發商與金融業者進場風險，可能繼續採用階梯制，但前後期費率比例，仍待討論。

對於預告草案取消前高後低的階梯式費率，哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 日前曾表示，階梯式費率的設計，可加快融資還本的速度，降低本土金融業者的融資風險，增加其接受專案融資的信心。

而經過 12 月 25 日召開聽證會後，經濟部能源局長林全能今日表示，原先外界擔心離岸風電躉購費率前高後低策略，可能讓業者取得前 10 年較高費率後，後 10 年就不經營，但就目前所蒐集到的意見，對於說服躉購費率審定委員延續前高後低的階梯式費率，「立場上蠻站得住腳」。

此外，林全能也說，目前正蒐集國內金融業者的意見，以了解何種費率有助於金融業者降低風險，並交由審定委員做最後決定，但前後期費率比例，仍待討論。

針對今年度離岸風電躉購費率是否較原先降幅 12.7% 調升，林全能則指出，先前草案計算中，有半數採用成本較低的單樁式，但開發商指出國內水下基礎必須採用成本較高的套管式，且台灣海象情況較歐洲條件差，海事工程施工天數也未被充分納入考量，加上與在地供應鏈初期合作成本較高等因素，都將納入討論。