和碩、華碩、宏碁與微星等 皆有布局

美國消費性電子展（CES）將在美國時間 8 日至 11 日於拉斯維加斯開展，這一次預計有 4400 家公司參展，人數逾 18 萬人，中信證券表示，此次的代表性技術主要著重在 5G、AI、物聯網、智慧駕駛與智慧機械，包括和碩 (4938-TW)、華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 與微星 (2377-TW) 等，都有機會在 CES 展嶄露頭角。

中信證券指出，5G 與 AI 這類新領域應用，在市場的接受度上雖然有高成長的預期性，但是對於短期的實際應用還是較難判斷，而剛好 CES 展扮演了一個將概念實體化應用的橋樑，預期透過 CES 展能夠提升消費者對於新產品的關注與投資者的投資分析。

中信證券強調，因為 CES 中將會有無人駕駛、機器人與智慧家居的實體化物品展出，CES 展也會是一個很好的商務平台，藉著展覽結合新科技展出概念商品，除了能夠吸引大眾的注意，也在市場接受度與市占率上有一定的幫助。

這一次「台灣隊」由科技部部長陳良基率隊前往，估計約有有逾 40 家新創公司以「Taiwan Tech Arena」為品牌成立臺灣國家館，預計總共將超過 40 億的商機，創造不少的含金量。