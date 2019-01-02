【華冠投顧】幸運星-股市無常，唯一不變的就是「瞬息萬變」新春開完紅盤為何殺173點？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：3234 光環、3081 聯亞、2412 中華電、6552 易華電、6462 神盾

2018 封關前連拉兩根紅 K 貢獻了 248 點，美股封關也漲了 265 點…… 各大財經偏多報導看好新春開紅盤大漲機率高…… 今天台股開紅盤後反而殺好大…… 台股盤中殺近 200 點，尾盤跌 173 點…… 量縮為 723 億……（無量下跌不是什麼好現象）一根大黑 K 吃掉封關前的兩根紅 K，OTC 相對抗跌，主要是內資集中火力在 5G、生技概念股努力穩住信心，收盤小漲 0.28%，成交量為 227 億元...... 股市真的是很無常…… 唯一不變的就是「瞬息萬變」…… 千萬不能看報作股票或憑感覺買股票！！.

今日亞股都是綠油油，主要原因是大陸製造業 PMI 跌至 49.4，跌破景氣榮枯線「50」…… 台灣的數據更慘…… 中經院公布台灣製造業 PMI 迅速跌至 44.8，還有美墨築牆問題讓美國政府持續關門中，新春黑天鵝滿天飛…… 外資雖還沒歸隊，但是賣台股不手軟！今天賣超 95 億！！權值股殺聲隆隆，如 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、1301 台塑、6505 台塑化、1326 台化、2454 聯發科…… 而 2412 中華電、4904 遠傳、2886 兆豐金封關拉高做完帳後，今日就打回原形跌很兇……

弱勢股集中在漲多回跌個股，如 6552 易華電、6462 神盾、6230 超眾…… 而強勢股集中在 5G 與生技。5G 概念股：3234 光環、3081 聯亞，4979 華星光、3163 波若威、6426 統新…… 生技股：1760 寶齡富、1795 美時、4190 佐登 - KY…… 其他強股：8038 長園科、9910 豐泰、3322 建舜電、5347 世界、5264 鎧勝 - KY 等……

最後祝明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。