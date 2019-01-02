【亞洲投顧】盤勢宜空手

◆盤勢分析

儘管美中溝通橋樑逐漸熱絡，暫時緩和市場不安氣氛，但由於中國公布的 12 月 PMI 指數不如預期，僅剩 49.7，是 2017 年 6 月以來首次跌至 50 以下的景氣衰退區間，顯示中國經濟下滑壓力逐漸擴大，使得陸港深股市紛紛走軟下跌。

陸股的走軟造成亞股普遍走弱，其中台股加權指數更糟到大型權值股強大賣壓的侵襲下，開平走低，權王台積電下跌 6 元、股王大立光跌幅超過 3%，電信權值中華電、遠傳跌幅也有 5%、台塑四寶平均跌幅落在 3%~5%，而作為護盤工具的金融類股也無法發揮穩盤力道，新光金、國泰金、富邦金和兆豐金跌 2% 上下。

此外雖然大盤加權指數雖然回檔逾百點，但由於大多賣壓集中在權值類股，中小型個股反而紛紛點放表態，特別是 5G 概念股的表現更為熱絡，光纖通訊的聯光通、光環漲停，波若威逼近漲停，華星光漲逾 8%，統新也有近 7% 漲幅。

而砷化鎵業者也相對抗跌，聯亞攻上漲停板，穩懋漲逾 2%，全新和宏捷科漲逾 1%，顯示具有基本面的業者仍有匯集多方人氣的能力，甚至在大盤不穩之際成為避風港。

近日市場訊息仍相當紛雜，從成交值低迷的狀況可見市場觀望態度濃厚，因此在 1 月 7 日美中貿易戰新一輪協商結果出爐前，國際股市要有明顯表現不易，而台股持續處在區間整的可能性偏高，震盪區間預估將落在 9450 到 9750 間

胡毓棠 分析師