【永豐期貨】台指選擇權盤後－外資新年不買單 台股一黑吞二紅失守5日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 140 點至 9529 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 25.14 點，電子期逆價差縮至 - 1.5 點，金融期逆價差縮至 - 2.47 點。現貨部分，三大法人賣超 98.97 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 8172 口至 2510 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 11255 口至 35769 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 5316 口，使留倉部位轉為淨空單 - 239 口。

雖然台股連假期間川習通話激勵國際股市走揚，但摩台指在元旦盤後盤翻黑，隨著美指期電子盤下挫，台股在週三平盤開出後不久隨即走低，而陸港股市開盤後走軟，港股更創一個半月來新低，加上習近平發表對台談話內容明示不放棄武力攻台，更加打壓台股多方士氣，各類股族群幾無招架之力，9700 與 9600 點相繼失守，終場盤面上前 10 大權值股全數收黑，除鴻海外九檔跌幅均超過 2%，其中以台塑化、中華電、台化跌幅更是超過 5%，終場加權指數下跌 173.27 點或 1.781%，收在 9554.14 點，成交量能 723.98 億，較前一日縮減 24.23 億。技術面觀察，週三日 K 開平走低以一黑吞二紅失守 5 日、10 日以及月線，本週各國將陸續公布製造業 PMI 以及美國非農就業數據，投資人可密切注意相關資訊以及外資動向是否持續賣超台股。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9900 點，賣權集中在 9400 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.33 降至 1.08，反應籌碼面偏多架構降溫。買權平均隱含波動率由 16.54% 升至 18.04%，賣權平均隱含波動率由 22.41% 升至 24.45%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示避險擔憂情緒升溫。 (永豐期貨研調)

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