東森旗下購物瞄準年菜商機 目標成長20%業績破2億

看好年菜市場 40 億元商機，東森 (2614) 今年將推出各式年菜，品項超過千種，熱銷單品如佛跳牆、湯品、醉蝦和東坡肉等，並網羅台灣名店品牌達 50 家，主打 990 元到 3,990 元間價格帶的年菜組合，打造全方位的年菜平台，搶攻商機，預計今年年菜業績將成長 20%，可望突破 2 億。根據經濟部統計，台灣冷凍料理包市場一年超過 400 億，其中推估年菜有 40 億的商機。東森購物搶攻年菜商機，東森購物每年推出各式年菜，熱銷單品如佛跳牆、湯品、醉蝦和東坡肉等，其中佛跳牆連續三年居冠，佛跳牆幾乎是年菜必備的菜色，烏魚子也是消費者採買年菜的重點單品，每年買氣都很旺；觀察套餐組合的銷售件數也逐年增加，顯示一次購足，較單品分別採買更能吸引會員目光。



東森購物今年推出各式年菜套餐，種類多樣，區分大家庭、小家庭適合的組合，為提供給消費豐富的年菜選擇，東森購物網同步與眾多台灣美食名店攜手合作，包括：大嬸婆食品、台北濱江、正一排骨、快樂大廚、亞緻餐飲、呷七碗、易牙居、珍苑、紅豆食府、娘家、海霸王、逸湘齋、鄧師傅、鬍鬚張、寶來發、阿一傳人等近 50 家，推出價格從數百元至數千元，口味多元、搭配豐富的年菜組合，價格從 990 到 8,888 應有盡有，適合全方位不同需求的消費族群需求，預計今年年菜整體業績將成長 20%，業績有機會突破 2 億元。

