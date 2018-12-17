〈東森法說〉今明兩年處在體質調整 樂觀看2020年進入收割期

東森 (2614-TW) 今 (17) 日召開法說會，將今明兩年定位為體質調整年，東森購物作為最賺錢的事業群，旗下轉投資自然美將加速展店，而東森新聞雲因投資大型節目等，今明兩年處在虧損狀態，但 2020 年起將進入高度成長期，至於散裝航運業務，將隨著船舶租約到期陸續結束，東森樂觀看待，至 2020 年獲利能力將大幅增強。

東森董事長廖尚文指出，東森新聞雲前期的投資是為了築出門檻，近期展開多元的新事業包括有已推出的大型選秀節目「聲林之王」，以及明年 1 月上檔的「東森劇場 - 全民大悶鍋」，已開始售票。

今年前 11 月東森旗下東森新聞雲營收達 6.51 億元，年增 37%，其中，單月 11 月營收為 1.19 億元，創單月新高紀錄，廖尚文透露，其實每月營收已超越美國蘋果，樂觀看待年營收突破 10 億元「是很快即將達到的階段」。

廖尚文強調，若只靠新聞流量帶廣告，營收難有明顯的成長，現在東森新聞雲正顛覆過去新聞媒體的經營想法，惟因初期投資較多，東森新聞雲今年和明年都將虧損，不過，相信這樣的布局，是非常健康的發展方向。

另外，東森旗下倉儲事業受大宗穀物貨櫃運輸每年營運量有升跌的影響，預期今年整體獲利 3 億多元，將較去年的 4 億元下滑，不過，倉儲事業持續提高營運效率及降低成本等方法，預計明年獲利將再回到去年的水準。

至於散裝事業，明年 4 月還 2 艘租船，2020 年 8 月最後 1 艘租約到期後，航運事業即正式結束，散裝虧損的壓力越來越式微，東森發言人鄭應娜直言，經營航運事業 30 餘年來，合計才賺 10 億多元，景氣起伏相當大真的不好做，未來集團將聚焦零售和媒體。