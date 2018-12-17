〈東森法說〉東森拚成為全台最大連鎖寵物店 明年總店數至少增40家

東森 (2614-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長廖尚文表示，日前接收寵物連鎖店動物王國的資產，並以「東森寵物雲」為名重新開張後，看好寵物周邊商機龐大，下個月「東森寵物雲」部門將獨立出來設置公司，未來一年目標透過加盟，將店數快速翻倍增至 55 家店，也就是較目前增加至少再增 40 家，樂觀看待未來東森寵物雲將是台灣最具規模的寵物經營者。

廖尚文透露，下月就會讓東森寵物雲成為獨立公司，專營寵物市場，除了目前現有的 12 家店，將積極開展加盟，預計 1 年後店數可增加至 55 家店。

廖尚文強調，東森未來營運聚焦在新零售和新媒體的發展，東森購物下一階段除將擴大自營商品範圍，將以東森幣啟動新會員機制，持續深化會員的服務。

其中，併購草莓網後有效提升跨境網購業績，再加上近期宣布收購自然美 30% 股權，一舉完成 O2O 線上串聯線下的布局。

截至 11 月，東森購物合併草莓網營收達 150 億元，年增 45%，隨著跨境電商蓬勃發展，東森將龐大的中國市場，視為未來草莓網重要的發展方向，透過草莓網，長期東森將自有的保健商品銷往海外市場的成長潛力龐大。

廖尚文也指出，未來將持續聯手國際資名藥廠合作開發自營保健商品，以擴大自營商品範疇，或是導入知名品牌、明星授權商品，運用媒體優勢觸及更多消費者。