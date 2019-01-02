樺漢現增、CB籌資計畫過關 總募資金額將逾72億

IPC 大廠樺漢 (6414) 將辦理 60 億元可轉換公司債 (CB) 與現金增資 600 萬股之計劃，去年年底前已為證期局公告申報生效，預計將為該公司募集共逾 72 億元資金。此次樺漢辦理新一輪的籌資，主要目的是進行借新還舊之理財規劃。因本次籌資的資金成本較低，預估償還先前的 CB 與 ECB(海外可轉換公司債)之後，可省下近 1 億元的利息費用。



樺漢股價在週三 (2 日)2019 年交易首日開出紅盤，以 249 元、上漲 2% 的幅度開盤，近午盤時分買盤湧入，重回 250 元大關，最高來到 252 元價位，上漲逾 3%，表現優於大跌的台股。



根據公告，樺漢這次現金增資每股價格暫定 210 元，以目前 250 元的股價計算，折價幅度僅約 85%，約在稍早訂定之價格區間 160-220 元的上緣。按此現增價格，加上 60 億元 CB，本波籌資總金額將達 72.6 億元，與該公司需償還的第二次 CB 與 ECB 金額總和相當。



樺漢去年第四季營運可望寫下去年高峰，獲利挑戰歷史紀錄，全年 EPS 上看 15 元，刷新紀錄，今年在併購效益發揮之下，合併營收續增 15-20%，EPS 在股本膨脹之下仍可望向上。