血太黏是中風定時炸彈！早起頭暈…4大警訊要注意

文／早安健康編輯部

中風的原因除了常見的高血壓還有別的嗎？事實上有「血管定時炸彈」之稱的血液黏稠現象，也是中風的高危險因子。

血液黏稠會增高血壓，也會影響血流的速度。當血流速度變緩，部份物質較容易沉積在血管壁上，可能漸漸阻塞。在末梢血管較狹窄的區域，也可能導致紅血球較不易通過，造成細胞缺乏氧氣與養分。另一方面，血液黏稠也會增加心臟往外輸出血液的壓力，增加負荷，有可能演變成心臟衰竭。

除了因為血液本身疾病外，現在較常見導致血液濃稠的原因，主要是血糖與血脂升高。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風以糖尿病為例指出，醫界發現在確診之後八到十年間，每隔一段時間就會發生一種病變，三分之二糖尿病患死於心血管疾病，這種緩慢變化從糖尿病前期就已開始，代表在還沒被診斷出糖尿病的十年以前， 血管就已經開始受到影響，因此被喻為「定時炸彈」。不過如果能夠控制好血糖與血脂，就能夠減緩病變發生的速度，讓爆炸的時間往後延。

４個指標判斷血液是否黏稠

❶ 早起覺得頭暈、神智不清、思維緩慢，直到吃完早餐後才改善。

❷ 午餐後需要午睡，否則下午精神會很差；晚餐後精神狀態特別好。

❸ 蹲著做事會覺得很喘。

❹陣發性視力模糊。

胡大一醫師說，蹲下來會喘是因為回流的血液減少，以致於流到肺與腦部的血流減少。至於視力一陣一陣模糊，則是因為血液因黏稠而流速減緩，使得眼部可能短暫缺血缺氧。

營養素六君子護血管

＠蛋白質

蛋白質是構成細胞的重要物質，當組成血管的細胞破損而需要修復，就需要蛋白質做為建材。

多攝取好的蛋白質，可以增加血管彈性。我們已經知道動脈硬化就是一種人體老化的過程，無法避免，所以攝取優質蛋白質，減緩動脈硬化的進程，就能延後病況的發展。

從食物來源來看，人體所需的蛋白質，包括動物性與植物性兩種，雖然大部分動物蛋白質接近人體，但植物蛋白質也很有幫助，例如大豆蛋白含有多種成分，可以保持血管清潔、促進膽固醇排出體外、抑制膽固醇上升、防止膽固醇沉積在血管內壁，還可以預防血小板凝聚。

良好的蛋白質來源：魚、雞、瘦豬肉、蛋、大豆類製品、堅果

＠維生素Ｃ

維生素Ｃ具有抗氧化能力，可以保護血管、維持血管彈性、穩定血壓，幫助身體吸收鐵質以促進造血功能。它還參與膽固醇代謝，幫助肝臟處理膽固醇，並且減少膽固醇被氧化，以免被免疫細胞吞噬、堆積在血管而加速動脈硬化。

良好維生素Ｃ來源：彩椒、油菜、青花椰菜、草莓、柳橙、木瓜

＠維生素Ｅ

維生素Ｅ具有抗氧化功能，在血管裡可以減少膽固醇被氧化的機會，就能減緩動脈硬化的程度，對血管來說也能減緩細胞老化速度。維生素Ｅ也能促使血管擴張，讓血壓下降、血液流動更順暢。一般來說如果均衡飲食，應不致於發生維生素Ｅ 缺乏，不過維生素Ｅ要有維生素Ｃ搭配才會有很好的抗氧化效果。

良好維生素Ｅ來源：魚、葵花籽油、紅椒、綠葉蔬菜、堅果、豆漿、奇異果

＠鎂

鎂對血管的好處包括提升 HDL 膽固醇，降低 LDL 膽固醇，總體而言降低血脂量；降低代謝不良引發的脂肪堆積現象，因此可以疏通血管，提高心血管免疫力。此外，鎂也能減輕藥物或有害物質對血管的傷害。

良好鎂來源：板豆腐、乾海苔、葵花籽油、紅豆、杏仁、蝦米、豆漿、堅果

＠硒

硒在細胞中破壞過氧化物，具抗氧化力，幫助膽固醇與三酸甘油酯代謝。硒能清除血管壁上沉積的膽固醇、降低血液黏稠度。與維生素Ｅ搭配，還能產生抗體，改善免疫功能，避免血液出現凝塊，促進循環。

良好硒來源：魚類、柴魚片、牡蠣、蛋、瘦肉、蛤蜊、雞肉

＠鈣

血液中的鈣具有調節血壓的作用，當鈣充足時，也能增加鈉被尿液排出體外的機會，有利降低血壓。

良好鈣來源：小魚乾、香魚、起司、柳葉魚、油炸豆腐、鮮奶、無糖優格、炒芝麻、油菜

來源：《早安健康》 2019 年 1 月

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